Compras de último minuto: salen en masa pese al riesgo de contagios

Decenas de personas optaron por someterse a largas filas y hasta espera para hacer las compras de ultimo minuto, ya que los envíos por correo ya no son una opción para la Navidad.

Si bien portaron mascarillas e intentaron mantener la distancia, lo cierto es que la cantidad de personas en los establecimientos, al ser regulada al 20%, mantuvo una gran congestión de clientes en las afueras a la espera de poder hallar los regalos necesarios.

¿Ya compraste tus regalos? ¿Cuántos te restan para completar la lista?

Este fue el caso de Waleska Laureano, residente de Filadelfia, quien dijo a TELEMUNDO 62 “ya compré casi todito me faltan como dos regalitos nada más”.

La mujer relató que “las líneas están larguísimas casi hasta el otro lado alrededor de la tienda, una línea grandísima ahora mismo está todo mundo comprando ahora”.

Y es que ya sea por falta de dinero o porque no tuvieron tiempo de hacer las compras antes se lanzaron a la calle a completar la gestión de forma presencial incluso en medio de el riesgo de contagios por coronavirus.

“Vayan lo más pronto que puedan, porque ya casi no hay nada. Está casi todo vacío”, comentó Ana Santiago. “Casi todos los paquetes están tardándose eso es una suerte que si llega a tiempo o si lo coges a tiempo. Y aquí pues los tengo ahí de una vez”.

Otro de los clientes vespertinos dijo que “compré algo como hace una semana y todavía no me ha llegado. Entonces me vine a la tienda y decidí que lo cancelaran”, destacó Benedicto Ventura. “La gente ahora mismo está un poquito olvidada de la pandemia y salimos toditos a buscar nuestros regalos”.

Sin embargo, las recomendaciones siguen en pie, al menos por las próximas tres semanas: