Qué son las compras inteligentes y cómo aprovecharte de ellas en Navidad

Lo primero que debes tener en cuenta, según los expertos, es cuanto dinero tienes disponible y cuanta es la deuda que tienes en las tarjetas de crédito.

Una vez tengas eso en mente puedes preparar un presupuesto. Lo más importante es evitar compras impulsivas para no seguir endeudándote.

Según NerdWallet se cree que las personas gastarán hasta $925 en regalos para esta temporada festiva. Eso sin contar a los viajeros, porque sería un monto adicional.

Tips para compras inteligentes:

Crea un presupuesto.

Revisa los talonarios de la cuenta de banco y los de las tarjetas de crédito.

Ten como prioridad la deuda que llevas cargando.

Ten en cuenta los gastos en artículos necesarios (compra de alimentos o mejoras al hogar y transportación).

Busca descuentos y compara los precios en más de una tienda.

No creas en todas las ofertas que ves en línea, porque según Cinthya Lavin del Better Business Bureau, “todo lo que parece muy bueno para la venta en realidad no lo es. Muchos artículos electrónicos como tabletas o teléfonos celulares no bajan mucho de precio”.

Ahora si no cuentas con el efectivo para comprarle regalos a toda tu familia puedes hacer lo siguiente:

Regalarles solo a los niños

Proponer un intercambio de regalos

Crear tus regalos a mano

La idea es que disfrutes y no te endeudes o sigas endeudando de cara al Año Nuevo 2025.