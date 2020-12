Compras y viajes de último minuto para las festividades

Las compras de último minuto, ya que queda una semana para la Navidad, están en boga. Ya sea en persona o en línea todo toma tiempo debido a las restricciones de la pandemia.

“Yo me preparé desde mi casa. Me puse mi mascarilla”, destacó Vanessa Montalvo. “Todo el mundo se está tapando y cosas así. No tengo preocupaciones ahora”.

Y es que las restricciones en horarios, capacidad y escasez de productos es lo que tiene a muchos gestando la mejor forma de obtener los regalos en su lista.

Lo cierto es que los centros comerciales y las tiendas de la comunidad no están tan atestadas como en años anteriores debido a que están en vigor los protocolos de mitigación de contagios por coronavirus. Por otro lado, los envíos están retrasados debido a la demanda y sobre todo la distribución de las vacunas contra el coronavirus que tienen prioridad.

"El comportamiento de los compradores sigue siendo fuerte sin duda, pero ha habido un cambio a darle prioridad a las compras en línea”, destacó Rob Zaidman de una empresa de inversiones.

Lo mismo pasa con el transporte. Si bien hay personas que optan por viajar para las fiestas venideras, otras se quedan en casa debido al alto riesgo que representa de contagios por COVID-19. “En comparación con el 2019 este año los viajes para la fecha han descendido en un 54%”, según la portavoz del Aeropuerto de Filadelfia, Florence Brown.

La AAA (Triple A) dijo que según el comportamiento de los viajeros el uso del carro descendió en un 25%, por aire en un 60% y otros métodos de transporte casi un 90%.

“Hay que tener precaución. Lavándose las manos, teniendo su distancia eso es lo principal y eso es lo único y que Dios nos cuide”, expresó José Mancebo quien se embarcaba por aire hacia Houston.

En el siguiente enlace encuentras las fechas límites para envíos por correo regular o privado, así como de compras en línea.

Una encuesta arrojó que el 60% de estadounidenses comenzaron a comprar a mediados de noviembre de acuerdo al portal RetailMeNot.