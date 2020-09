Concejo Municipal aprueba proyectos para reformar la uniformada

El Ayuntamiento de Filadelfia aprobó el jueves una serie de proyectos de ley de reforma policial, que codifican varios cambios que habían sido ampliamente discutidos en todo el país a raíz del encuentro fatal de George Floyd con oficiales en Minneapolis.

En una audiencia virtual, los concejales discutieron y aprobaron proyectos de ley que prohibirían formalmente a cualquier oficial restringir la respiración de alguien, incluso arrodillarse en el cuello de alguien, una táctica que se muestra en videos durante los últimos minutos de la vida de Floyd. Otro proyecto de ley requeriría que se escuche la opinión pública antes de que la ciudad se involucre en negociaciones sobre el contrato de la Policía de Filadelfia.

Los proyectos de ley aún deben ser firmados por el alcalde Jim Kenney, pero su administración los apoya, dijo un portavoz.

Ley sobre el estrangulamiento

Cuando se introdujo la legislación en junio, el Consejo celebró audiencias en las que se pidió una prohibición más generalizada de los estrangulamientos de la Policía. El concejal Kenyatta Johnson señaló que la política del Departamento de la Policía, en ese momento, no prohibía que un oficial se arrodillara sobre el cuello de alguien.

La comisionada de la Policía, Danielle Outlaw, cambió la política del departamento ese mes, lo que significa que un oficial que se arrodilla sobre el cuello de alguien podría ser disciplinado por violar la política del departamento. Una vez que se firma el proyecto de ley, un oficial arrodillado sobre el cuello de alguien estaría violando la ley de la ciudad.

Un portavoz de Johnson explicó que una ley es más permanente que una política del Departamento de la Policía.

“Sabemos que George Floyd perdió la vida como resultado de que un oficial de la Policía se arrodilló sobre su cuello durante ocho minutos y 46 segundos. Le gritó a su madre, que ya había fallecido, porque sabía que iba a perder la vida”, dijo Johnson.

"Queremos que nuestro Departamento de la Policía de Filadelfia pueda detener a las personas de una manera en la que en realidad no pierdan la vida. Porque al final del día, nuestros agentes del orden público están allí para proteger y servir al público".

Según el portavoz de Johnson, ese término "oficial de paz" es clave: significa que el proyecto de ley afecta a los oficiales de cualquier agencia policial en la ciudad, no solo a la fuerza municipal. Otras fuerzas policiales incluyen SEPTA, PHA, oficiales del alguacil y fuerzas universitarias.

Johnson espera que el proyecto de ley ayude a generar confianza en la Policía. Esa confianza sería clave para que los residentes se sientan cómodos al acudir a los oficiales con información que necesitan saber, ya que la ciudad ve un aumento en los casos de violencia armada, dijo Johnson.

No está claro qué sanciones enfrentaría un oficial por violar la ley de la ciudad. Johnson dijo que dejaría que los tribunales decidan cómo se responsabilizará a un oficial.

John McNesby, jefe de la Orden Fraternal de Police Lodge 5, dijo a los periodistas que el grupo apoya la prohibición de los estranguladores.

Ley del contrato de la Policía

Un proyecto de ley de la concejal Katherine Gilmore Richardson requiere que la administración de la ciudad escuche los comentarios públicos antes de comenzar las negociaciones con la Policía de Filadelfia sobre su contrato.

En ese proceso, la ciudad presenta un plan y el FOP presenta un plan. Luego pasa a un árbitro estatal y negocia sobre salarios, política disciplinaria y más.

El comentario público requerido en el proyecto de ley se produciría antes de que la ciudad presente su plan, dijo Gilmore Richardson a nuestra cadena hermana NBC10 en una entrevista.

“Sabemos que debemos darle a la gente una voz en el proceso y la oportunidad de expresar las preocupaciones que tienen en torno a la Orden Fraternal de Policía”, dijo.

McNesby criticó el proyecto de ley y dijo que su aprobación era una "pérdida de tiempo" y que los comentarios no afectarían el arbitraje y las negociaciones que exige la ley estatal.

La FOP no participaría en ninguna audiencia, dijo McNesby a una multitud de periodistas. "No. No negociamos en público".

Gilmore Richardson dijo que el proyecto de ley se trataba de agregar un componente público a lo que normalmente se hace a puerta cerrada.

“Este proyecto de ley traerá transparencia y responsabilidad a un proceso que ha estado envuelto en secreto durante demasiado tiempo”, dijo.