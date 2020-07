Lanzan serie de conciertos en vivo y al aire libre

La música en vivo y la comedia finalmente regresarán a Filadelfia, tras meses de cierres provocados por el brote de coronavirus.

Bandas, música de DJ y comedias son algunos de los eventos de los que podrás disfrutar en el sur de Filadelfia sin tener que salir de tu auto.

El martes, Live Nation Philadelphia y los Filis anunciaron la serie de conciertos Live-in / Drive-in presentada por Budweiser Zero, que tendrá lugar durante cuatro semanas en el Citizens Bank Park a finales de este verano.

El coronavirus ha detenido la industria de los conciertos en Filadelfia. Estos programas, sin embargo, permiten que el público pueda disfrutar mientras mantiene el distanciamiento físico, al proveer una dinámica al estilo drive-in.

"Estamos entusiasmados de permitir que los fanáticos disfruten una vez más de la música en vivo de manera segura mientras presentamos nuestra serie Live-in / Drive-in en Citizens Bank Park", dijo el presidente regional de Live Nation Philadelphia, Geoff Gordon.

Los eventos comienzan con Bert Kreischer el domingo 16 de agosto y sigue con Michael Blackson (con la participación del DJ Jazzy Jeff) el Día del Trabajo, el 7 de septiembre. También participan AJR, The Front Bottoms, Lotus, Mt. Joy, Pigeons Playing Ping Pong, Smith & Meyers, The Struts and Subtronics. La banda tributo de Grateful Dead, Dark Star Orchestra, tocará en dos conciertos durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Los organizadores seguirán las pautas de seguridad, locales y estatales, por lo que se disfrutarán de los autos y se insta a las personas a que solo dejen sus vehículos para ir al baño. Los espectáculos contarán con escenarios completos establecidos en el estacionamiento, grandes pantallas de video LED y transmisión simultánea de audio en radio FM.

Los organizadores señalaron las medidas de seguridad que se están tomando en medio de la pandemia de COVID-19.

"Los fanáticos pueden esperar el escaneo de boletos sin contacto a través de la ventana de su vehículo y luego se les mostrará su lugar de estacionamiento designado donde podrán disfrutar del espectáculo desde el interior de su propio vehículo", dijeron los organizadores en un comunicado de prensa. "Los invitados pueden dejar sus autos, usando una máscara, para usar uno de los lugares de baño portátiles, que serán desinfectados continuamente durante cada evento".

Los boletos se venderán por automóvil y serán válidos para hasta cuatro personas. Los miembros de la tarjeta Citi pueden acceder a los boletos de preventa a partir del mediodía del martes hasta las 10:00 p.m. del jueves. La venta de entradas para el público en general comienza a las 10:00 a.m.del viernes 24 de julio.