‘Concrete Cowboys’: drama urbano sobre jinetes afroamericanos en Filadelfia

Los historiadores estiman que uno de cada cuatro vaqueros estadounidenses eran negros y “Concrete Cowboy”, un western urbano sobre jinetes afroamericanos en Filadelfia protagonizada por Idris Elba, trata sobre una cultura de vaqueros negros a menudo invisible y persistente.

"Concrete Cowboy" es un drama de padre e hijo ambientado en Fletcher Street Stables, uno de los establos más antiguos y únicos del centro de la ciudad de Filadelfia. Se remonta a más de 100 años, cuando se usaban carros tirados por caballos para entregar productos. Pero a través de la tenacidad y la improvisación, Fletcher Street se ha mantenido como un refugio preciado y un pasatiempo para niños y adultos en las calles de Strawberry Mansion de Filadelfia.

"Ese es un barrio difícil, pero si estás encima de un caballo, la gente literalmente te admira", señaló Gregory Neri, autor de la novela "Ghetto Cowboy", la base de la película dirigida por Ricky Staub.

Neri escuchó por primera vez sobre los establos en 2008 cuando un amigo le envió un enlace a un artículo de la revista Life sobre Fletcher Street.

“La primera imagen que vi fue la de un niño negro a lomos de un caballo en medio del centro de la ciudad en el norte de Filadelfia”, contó Neri. “Tuve la reacción que tiene la mayoría de la gente, que es: '¿Qué es esto? ¿Que está pasando aquí?’”

“Concrete Cowboy”, que se estrenó el otoño pasado en el Festival Internacional de Cine de Toronto y se estrena el viernes en Netflix, arroja quizás la luz más brillante hasta ahora sobre una comunidad permanente de vaqueros negros que ahora enfrentan un futuro incierto. Se rodó en los terrenos baldíos en los que viajan los vaqueros de Fletcher Street, y sus coprotagonistas, junto con un elenco de Elba, Caleb McLaughlin, Method Man y Jharrel Jerome, incluyen a muchos de los jinetes reales de los establos.

En un género que siempre ha sido atraído por el mito estadounidense y las llanuras abiertas, "Concrete Cowboy" es urbano, contemporáneo y auténtico.

“Mi papá era un gran admirador del Oeste. Crecí mirándolos de reojo”, dijo Elba, también productora. “No se me ocurrió hasta la canción de Bob Marley 'Buffalo Soldier', que abrió mi interés por los vaqueros negros. Y se me ocurrió: he estado haciendo películas desde siempre y nunca me han ofrecido un western. Te das cuenta de que hay una historia profunda que se extiende por América y África durante décadas, siglos de hecho, que nunca has visto en una película".

Como señaló la historiadora de cine Mia Mask, al presentar una serie sobre Black Westerns para Criterion Channel: "Hollywood definitivamente blanqueó la imagen de la frontera". La palabra "vaquero", en sí misma, era un término racista para un trabajador de un rancho negro. (Uno blanco era un vaquero). El personaje de John Wayne en "The Searchers" de John Ford estaba basado en un hombre negro.

Para los actores, encontrarse y relacionarse con la comunidad fue una experiencia reveladora. McLaughlin, la estrella de "Stranger Things" de 19 años, interpreta a Cole, un rebelde joven de 15 años enviado por su madre a vivir con su padre separado, Harp (Elba).

“Fue toda una experiencia nueva”, dice McLaughlin. “Al estar en Filadelfia, en realidad hay caballos que viven en las casas de la gente allí. No son solo dos cuadras de personas con caballos. Es toda una comunidad. Hay gente con botas de vaquero caminando. Hay bebés montados en ponis. Yo estaba como, 'Wow, esto es diferente'".

Staub, que hizo su debut como director, inicialmente había planeado filmar toda la película con actores locales no profesionales.

“Obviamente, cuando Idris Elba muestra interés en estar en tu película, giras”, dijo riendo. “Cuando estaba hablando con Idris, probablemente fue un poco descarado, dije: 'No quiero que esto se sienta como Halloween, como si estuvieras jugando a disfrazarte. Para mí, necesitas hacer el mayor esfuerzo para encajar en este mundo y no al revés ".

Staub se enteró por primera vez de Fletcher Street mientras vivía en Filadelfia. Un ciclista con el que se hizo amigo, Eric Miller, lo presentó y comenzaron a concebir, un poco quijotescamente, una película. Miller, que una vez había sido elegido para interpretar a Harp, fue asesinado a tiros una semana antes de que comenzara la preparación de la película. “Concrete Cowboys” está dedicado a él. Aún así, la visión de Miller ayudó a guiar la producción.

“Eric me hizo eco de algo que realmente tuvo mucho impacto. Cuando era niño, le encantaban las películas de vaqueros. Estos chicos incluso jugaron videojuegos de vaqueros en sus teléfonos. Todo giraba en torno a esa vida de vaquero ”, dice Staub. “Pero no tuvo una película mientras crecía donde los vaqueros se parecían a él. Lo que Eric quería dejar era esencialmente un western reinventado con la comunidad negra ".