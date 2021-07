Condenan individuo quien se hizo pasar por Uber para matar universitaria

Un hombre de Carolina del Sur fue condenado el martes por el secuestro y asesinato en 2019 de una universitaria, de 21 años, quien confundió el vehículo del individuo con el Uber que había solicitado.

El jurado tardó poco más de una hora en encontrar a Nathaniel Rowland culpable de los cargos de la muerte de Samantha Josephson de Robbinsville, Nueva Jersey. Fue arrestado el día después de que el estudiante de la Universidad de Carolina del Sur desapareciera del distrito de entretenimiento Five Points de Columbia en marzo de 2019.

Josephson se subió al auto de Rowland pensando que era un viaje en Uber que la llevaría de regreso a su apartamento, dijeron los fiscales. En cambio, se encontró atrapada porque Rowland tenía puestos los candados a prueba de niños, dijeron los investigadores.

Nunca más se la volvió a ver con vida. Su cuerpo, cubierto por aproximadamente 120 puñaladas, fue encontrado más tarde en bosques remotos a unos 105 kilómetros (65 millas) de Columbia. La muerte arrojó un foco de atención nacional sobre la seguridad de los transportes privados y provocó algunos cambios.

“Sus sueños fueron mis sueños y su muerte fue mi muerte. Cierro los ojos y siento lo que ella soportó”, dijo la madre de la víctima, Marci Josephson, durante la fase de sentencia del juicio de Rowland el martes.

La fiscalía pasó aproximadamente una semana presentando pruebas voluminosas y llamó a casi tres docenas de testigos. Los expertos vincularon la sangre de Josephson al interior del Chevrolet Impala de Rowland y al presunto arma homicida, un cuchillo de dos hojas. Su sangre también se encontró en artículos de limpieza en la basura detrás de la casa de la novia del hombre en ese momento, y en un calcetín y un pañuelo propiedad de Rowland, testificaron los expertos.

Otra evidencia incluyó datos de rastreo de teléfonos celulares que indicaron la ubicación de Rowland la noche del crimen. Un científico forense testificó que el ADN recolectado de las uñas de Rowland coincidía con el material genético de la víctima, y ​​el ADN perteneciente tanto al sospechoso como a la víctima se encontró en guantes que también estaban en la basura.

Los abogados defensores de Rowland señalaron que los científicos no estaban absolutamente seguros de que el ADN de Rowland estuviera en el cuchillo. Sus abogados también argumentaron que, aunque Josephson pareció luchar contra su atacante, no se encontró nada del ADN de Rowland en su cuerpo y no tenía marcas visibles de tal pelea después de su arresto. La defensa no llamó a testigos y Rowland no testificó.

Antes de descansar el caso de la defensa, el abogado de Rowland pidió que se desestimaran los cargos porque los fiscales tenían un caso circunstancial, que nunca demostró que Rowland realmente mató a Josephson ni que conducía el vehículo cuando ella desapareció.

El juez de circuito Clifton Newman rechazó la solicitud y dijo que había una avalancha de pruebas directas y circunstanciales que un jurado debería considerar.

Rowland enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional al momento de la sentencia.