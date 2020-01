Conmoción tras nuevo movimiento telúrico

En medio de un nuevo temblor, que se registró pasadas las 5:00 p.m. del viernes con una magnitud de 5.4 en la escala Richter, la ayuda para los damnificados se comienza a esparcir por los pueblos del sur de Puerto Rico.

TELEMUNDO 62 pudo constatar de primera mano la cantidad de ropa, alimentos y artículos de primera necesidad que se estaban repartiendo en un estadio público de Sabana Grande.

La matrícula en el lugar alcanza las 150 personas, entre ellas muchos menores.

Amarilys Mercado, madre de cuatro, dijo que “cuando llegué aquí me han suplido demasiadas cosas que no me puedo quejar”.

Los puertorriqueños se mantienen en vilo, por las constantes réplicas, pero con la mente clara de que van a salir adelante.

Puerto Rico volvió a estremecerse el viernes en la tarde con un terremoto de 5.4 en la escala Richter.