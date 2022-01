Cómo identificar síntomas y cuánto demora el virus del COVID-19 en afectarte

¿Cuánto tiempo podría tomarle a una persona dar positivo en la prueba de COVID luego de una exposición a con alguien contagiado?

Es una pregunta que muchos se hacen después de las reuniones navideñas en medio de los crecientes casos de variantes de omicron.

La demanda de pruebas sigue aumentando a medida que avanza el año nuevo y algunos expertos dicen que la variante omicron ha "acelerado" el tiempo que toma el contagio con COVID.

"A medida que hemos visto el desarrollo de estas nuevas variantes, delta, ahora omicron, lo que estamos viendo es que todo se acelera", dijo el jueves la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady. "Está tomando menos tiempo desde que alguien está expuesto al COVID para desarrollar una infección potencial. Está tomando menos tiempo para desarrollar síntomas, está tomando menos tiempo para que alguien pueda ser contagioso y, para muchas personas, está tomando menos tiempo para recuperarse. Mucho de eso se debe a que muchas más personas están vacunadas".

Los cambios provocados por la variante han dado como resultado una nueva guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que cambió el tiempo del aislamiento y la cuarentena.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Cuánto tiempo después de la exposición al COVID podría dar positivo?

Según los CDC, el período de incubación de COVID es de entre dos y 14 días, aunque la guía más reciente de la agencia sugiere una cuarentena de cinco días para aquellos que no están reforzados, pero son elegibles o no están vacunados. Aquellos que deseen hacerse la prueba después de la exposición deben hacerlo cinco días después de la exposición o si comienzan a experimentar síntomas, recomiendan los CDC.

Aquellos que están reforzados y vacunados, o aquellos que están completamente vacunados y aún no son elegibles para una vacuna de refuerzo, no necesitan ponerse en cuarentena, pero deben usar máscaras durante 10 días y también hacerse la prueba cinco días después de la exposición, a menos que experimenten síntomas.

Aún así, para aquellos que están vacunados y reforzados, pero aún buscan ser cautelosos, la Dra. Allison Arwady, comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, dijo que una prueba adicional a los siete días podría ayudar.

"Si se está realizando varias pruebas en el hogar, ya sabe, la recomendación es que cinco días después se haga una prueba. Pero si ha hecho una a los cinco días y es negativa y se siente bien, es muy probable que no tenga más problemas”, dijo. "Creo que si está siendo muy cuidadoso, si quiere volver a verificar, puede hacerlo a los siete (días), a veces la gente lo hace en tres para tener una idea más temprana de las cosas. Pero si lo va a hacer una sola vez, con hacerlo en (el día) cinco, está bien con eso".

Arwady dijo que las pruebas probablemente no sean necesarias después de siete días después de la exposición para aquellos que están vacunados y reforzados.

"Si tuvo una exposición, está vacunado y reforzado, no creo que haya necesidad de realizar pruebas, francamente, después de unos siete días", dijo. "Si quieres ser más cuidadoso, puedes hacerlo a las 10. Si no estás vacunado o reforzado, ciertamente tengo una preocupación mucho mayor que podrías infectarte. Definitivamente, idealmente, estarías necesitando esa prueba a los cinco (días) y yo la haría de nuevo, ya sabes, a los siete, y potencialmente a los diez".

¿Cuándo es el mejor momento para hacerse la prueba después de la exposición?

El CDC establece que cualquier persona que pueda haber estado expuesta a alguien con COVID debe realizarse la prueba cinco días después de la exposición o tan pronto como se presenten los síntomas.

"Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse en cuarentena inmediatamente hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no son atribuibles al COVID-19", indica la guía.

La directora del Departamento de Salud Pública de Illinois, la Dra. Ngozi Ezike, dijo que los tiempos de incubación podrían estar cambiando, pero aquellos que se hacen la prueba temprano deben continuar haciéndolo incluso si obtienen resultados negativos.

"Es posible que estemos aprendiendo que el tiempo de incubación puede ser un poco más corto. Entonces, tal vez estaría probando a los dos días", dijo Ezike. "Obviamente, si eres sintomático, te realizas la prueba de inmediato. Pero ya sabes, si quieres hacer la prueba a los dos días, pero esa prueba negativa… los dos días no deberían hacerte pensar, 'Oh, qué bueno. Estoy bien’. ¿Sabes? Es posible que desees volver a realizarte la prueba y, por supuesto, los síntomas que no puedes ignorar (picazón en la garganta, dolores de cabeza, todo tipo de síntomas), cualquier cosa nueva puede ser un síntoma de esta nueva enfermedad".

¿Qué tan pronto pueden aparecer los síntomas de COVID?

De acuerdo con la guía anterior de los CDC, los síntomas de COVID pueden aparecer entre dos y 14 días después de que alguien se expone al virus.

Cualquier persona que presente síntomas debe hacerse la prueba de COVID-19.

Es posible que algunas personas nunca experimenten síntomas, aunque aún pueden transmitir el virus.

Una persona también se considera contagiosa antes de que aparezcan los síntomas.

¿Cuándo las personas con COVID son más contagiosas?

El CDC dice que sus pautas se actualizaron para reflejar la creciente evidencia que sugiere que la transmisión de COVID-19 a menudo ocurre uno o dos días antes del inicio de los síntomas y durante los dos o tres días posteriores.

"Esto tiene que ver con datos de los CDC que realmente mostraron que después de siete días prácticamente no hay riesgo de transmisión en este momento", dijo Arwady. "Y en esa ventana de cinco a siete días, hay algo dependiendo de si las personas han sido vacunadas, las afecciones subyacentes, etc. Pero el riesgo disminuye mucho y la sensación es que en la población general, combinado con enmascaramiento, el riesgo es realmente muy bajo".

Para aquellos sin síntomas, la guía de los CDC establece que se consideran contagiosos al menos dos días antes de su prueba positiva.

¿Cuánto tiempo deberías poner en cuarentena o aislar?

Lo primero es lo primero, quienes crean que han estado en contacto con alguien que tiene COVID y no están vacunados deben ponerse en cuarentena. Aquellos que dan positivo, independientemente del estado de vacunación, deben aislarse, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Aquí está la diferencia entre los dos:

Cuarentena

Aquellos que han estado a menos de dos metros de alguien con COVID por un total acumulativo de al menos 15 minutos durante un período de 24 horas deben estar en cuarentena durante cinco días si no están vacunados, o si faltan más de seis meses para su segunda dosis de vacuna, según a la guía actualizada de los CDC publicada el lunes.

Una vez que finaliza ese período, deben participar en el uso estricto de la mascarilla durante cinco días adicionales.

Anteriormente, los CDC dijeron que las personas que no estaban completamente vacunadas y que estaban en contacto cercano con una persona infectada deberían quedarse en casa durante al menos 10 días.

Antes del lunes, las personas que estaban completamente vacunadas, que los CDC han definido como que tienen dos dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, o una dosis de la vacuna Johnson & Johnson, podrían estar exentas de la cuarentena.

Aquellos que están completamente vacunados y reforzados no necesitan ponerse en cuarentena si están en contacto cercano con alguien con COVID, pero deben usar una máscara durante al menos 10 días después de la exposición. Lo mismo ocurre con aquellos que están completamente vacunados y aún no son elegibles para su vacuna de refuerzo.

Sin embargo, las autoridades sanitarias locales también pueden tomar la determinación final sobre cuánto tiempo debe durar una cuarentena, y las pruebas pueden influir.

El departamento de salud de Illinois dijo que adoptará las pautas revisadas de los CDC sobre aislamiento y cuarentena para COVID.

En Chicago, aquellos que viajan hacia o desde ciertas partes del país y no están vacunados deben ponerse en cuarentena al llegar a la ciudad, pero el tiempo que deben hacerlo depende de si se hacen la prueba de COVID.

La ciudad aún no ha dicho si la nueva guía de los CDC cambiará sus pautas de advertencia de viaje.

A partir del martes, el aviso de viaje de la ciudad recomienda que quienes viajen desde otros estados deben:

Hacerse la prueba con una prueba viral de tres a cinco días después del viaje y quedarse en casa, en cuarentena, durante siete días completos.

Incluso si la prueba es negativa, quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante los siete días.

Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten.

Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena durante 10 días después del viaje.

Aislamiento

Las personas que son positivas para COVID deben quedarse en casa durante cinco días, dijeron los CDC el lunes, cambiando la guía de los 10 días recomendados anteriormente.

Al final del período, si no tiene síntomas, puede volver a sus actividades normales, pero debe usar una máscara en todas partes, incluso en casa con otras personas, durante al menos cinco días más.

Si aún tiene síntomas después de cinco días de aislamiento, quédese en casa hasta que se sienta mejor y luego comience a usar una máscara durante cinco días en todo momento.

Entonces, ¿cómo calcula su período de aislamiento?

Según los CDC, "el día 0 es el primer día de síntomas". Eso significa que el Día uno es el primer día completo después de que se desarrollaron los síntomas.

Para aquellos que dan positivo en la prueba de COVID pero no tienen síntomas, el día 0 es el día de la prueba positiva. Aquellos que desarrollan síntomas después de dar positivo deben comenzar sus cálculos de nuevo, sin embargo, el día 0 se convierte en el primer día de síntomas.

¿Cuándo debe llamar a un médico?

Los CDC instan a quienes tienen o pueden tener COVID-19 a estar atentos a las señales de advertencia de emergencia y buscar atención médica de inmediato si experimentan síntomas que incluyen:

Dificultad para respirar

Dolor o presión persistente en el pecho.

Nueva confusión

Incapacidad para despertar o permanecer despierto.

Piel o labios pálidos, grises o azules, según el tono de piel

"Esta lista no incluye todos los síntomas posibles", afirma el CDC. "Llame a su proveedor médico si tiene otros síntomas graves o que le preocupan".

También puede notificar al operador que cree que usted o alguien a quien cuida tiene COVID.

¿Qué pasa si da positivo en una prueba en casa?

A quienes dan positivo en una prueba en el hogar se les pide que sigan las últimas pautas de los CDC y comuniquen los resultados a su proveedor de atención médica, quien es responsable de informar los resultados de las pruebas al departamento de salud estatal.

Según los departamentos de salud del área de Chicago, las personas deben asumir que los resultados de las pruebas son precisos y deben aislarse de los demás para reducir el riesgo de propagación del virus.

"Si da positivo en la prueba de COVID-19, debe aislarlo", dijo Arwady. "No es necesario repetir una prueba positiva en el hogar en un entorno médico. No queremos que las personas vayan al departamento de emergencias solo para hacerse una prueba. Trate un resultado positivo como positivo, quédese en casa y aísle durante cinco días”.

¿Cuándo puede estar cerca de otras personas después de tener COVID?

Si tuvo síntomas, los CDC dicen que puede estar cerca de otras personas después de aislarse cinco días y dejar de presentar síntomas. Sin embargo, debe continuar usando máscaras durante los cinco días posteriores al final de los síntomas para minimizar el riesgo para los demás.