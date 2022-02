Concejo vota a favor de despedir jefe de la Policía de Yeadon

Los miembros del concejo de Yeadon, en Delaware County, votaron a favor de despedir a su jefe de Policía, acusándolo de mal manejo de los fondos y negando que sus esfuerzos tengan motivaciones raciales.

El jefe policial Anthony Paparo fue despedido después de darse una votación 4-3, en una reunión legislativa del concejo municipal de Yeadon, que tuvo lugar el jueves por la noche.

Después de la reunión, algunos miembros de la comunidad persiguieron a los concejales y les gritaron, enojados por la decisión de despedir a Paparo.

"Así no es como termina mi carrera", dijo Paparo después de la votación. "Treinta y ocho años de mi vida como Policía… así no es como termina mi carrera por el color de mi piel".

La controversia comenzó a principios de febrero cuando la concejal de Yeadon, Liana Roadcloud, acusó a otros concejales de intentar despedir a Paparo debido a que era un jefe de Policía blanco en un distrito predominantemente negro.

“Sabiendo cómo es el racismo, porque lo has experimentado, lo has vivido, y entonces, das la vuelta, no yo, sino otros, otras personas negras, dan la vuelta y le hacen eso a alguien más. ¿De otra raza? Eso es despreciable”, dijo Roadcloud.

El concejal Learin Johnson y la presidenta del consejo de Yeadon, Sharon Council-Harris, negaron las afirmaciones de Roadcloud y dijeron que su decisión de despedir a Paparo no tenía nada que ver con su carrera.

"Esto no se trata de raza", dijo Council-Harris. "Lo contraté en 2017 con otros cuatro consejeros aquí, y me hice cargo de tres hombres afroamericanos que no contratamos. Lo contratamos".

En cambio, dijeron que despidieron a Paparo porque manejó mal los fondos con cientos de miles de dólares gastados en horas extras de la Policía y violó los términos del convenio colectivo de la {olicía al permitir que los oficiales de medio tiempo trabajaran 6,000 horas más de lo que permite el convenio.

"Violaron deliberadamente el contrato, lo que le costó al condado $387,000 del fondo general, no de su presupuesto", dijo Council-Harris.

Antes de la votación, Paparo defendió sus acciones y dijo que las horas extra se destinaron a capacitar a nuevos oficiales y cubrir turnos durante la pandemia y la protesta de George Floyd.

Paparo también negó haber administrado mal los fondos y afirmó que estaba siendo atacado por su raza.

“He estado escuchando estos rumores durante mucho tiempo”, dijo Paparo. “Y hubo personas que vinieron a mí y me dijeron que la razón por la que me despidieron fue por mi raza. Que querían un jefe negro aquí”.

Durante una reunión del consejo el 10 de febrero, los residentes de Yeadon, la mayoría afroamericanos, mostraron su apoyo a Paparo, creyendo que era el hombre adecuado para el trabajo.

“No pude obtener ayuda de nadie”, dijo una mujer. “Y no he tenido más que ayuda del jefe Paparo desde que llegó aquí".

Durante la reunión del 10 de febrero, Council-Harris pidió un receso dos veces y argumentó que los partidarios de Paparo que se presentaron no representaban a toda la comunidad de Yeadon.

“Denle la oportunidad de responder oficialmente a los problemas de $387,000 que se perdieron bajo su supervisión”, dijo Council-Harris durante esa reunión. “Entonces, ya sabes, ahora tiene una oportunidad”.

Tras la decisión del jueves por la noche, el abogado de Paparo dijo que planea presentar una demanda federal contra los concejales que lo despidieron.

“Está destruyendo a mi esposa. Está destruyendo a mis hijos”, dijo Paparo. "Mi carrera no termina así".

Si bien el consejo votó por un nuevo jefe de Policía, no estaba claro si prestó juramento o no.