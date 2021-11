Controversial asilo de ancianos sigue en el mercado con nuevo nombre

Los propietarios de un asilo de ancianos de Nueva Jersey que habían sido denunciados por mantener a sus residentes en condiciones infrahumanas y en cuyas instalaciones hallaron 17 cadáveres en una pequeña morgue, aún están operando, tras cambiar el nombre al negocio.

En diciembre de 2019, Sharon Farrell voló desde Florida para visitar a su hermano Stephen en su asilo de ancianos de Nueva Jersey, donde, dijo, encontró condiciones "repugnantes".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Le dije a la enfermera, 'Voy a llamar al estado'", contó la mujer. "Estoy pagando $9,000 al mes y no dejaría que mi perro viva así".

Han pasado 19 meses desde el descubrimiento de 17 cuerpos en una pequeña morgue en el asilo de ancianos Andover Subacute II en el condado de Sussex, Nueva Jersey, en abril de 2020. El gobierno federal multó a los propietarios con $221,115 por no estar en "cumplimiento sustancial" y la oficina del fiscal general inició una investigación.

Pero los propietarios todavía están en el negocio. Cambiaron los nombres de Andover y su instalación hermana e instalaron nuevos letreros en el frente. Hasta el viernes, había 25 residentes de Andover con COVID-19, según datos estatales.

Y los propietarios todavía reciben pagos de Medicare y Medicaid, los programas financiados por los contribuyentes que pagan la mayoría de los costos de los operadores de hogares de ancianos de Estados Unidos, a pesar de que uno de los propietarios, Louis Schwartz, ayudó a administrar una cadena llamada Skyline Healthcare, que colapsó en 2019 en medio de acusaciones de negligencia y mala gestión financiera, que la cadena negó.

En un comunicado, los propietarios de Andover, ahora conocido como Woodland Behavioral, dijeron que "la seguridad y la salud de nuestros residentes siempre ha sido la máxima prioridad para Woodland Behavioral", y agregaron: "La pandemia de COVID-19 trajo desafíos sin precedentes, y nuestro personal heroico enfrentó esos desafíos lo mejor que pudo. Continuamos agradeciéndoles por todo lo que hicieron (y continúan haciendo) para proteger a nuestros residentes".

"Las personas que dirigían Skyline no deberían volver a estar a cargo de un hogar de ancianos y, sin embargo, aquí estamos", dijo David Grabowski, profesor de políticas de atención médica en la Facultad de Medicina de Harvard. Dijo que la pandemia dejó al descubierto una industria que ya estaba en crisis, con falta de recursos y regulación.

"Diferentes nombres, mismas prácticas", dijo Grabowski. "Necesitamos asegurarnos de que los hogares de ancianos no puedan simplemente poner un nuevo nombre en el edificio y continuar funcionando como está".

Algunos familiares de los que murieron en Andover señalaron que están frustrados y algunos están demandando por la supuesta falta de preparación de la instalación para lidiar con el Covid-19 y por mezclar a los infectados y los sanos.

Farrell se unió a una demanda con otras familias, pero dijo: "No podría importarme menos la acción de clase. Quiero a estos tipos fuera del negocio".

Antes de Covid

En su apogeo, Skyline Healthcare tenía más de 100 instalaciones y supervisaba el cuidado de más de 7,000 residentes ancianos. Pero de 2017 a 2019, la cadena comenzó un colapso en cámara lenta, y más de una docena de hogares de ancianos operados por Skyline cerraron sus puertas, arrojando a los residentes, proveedores, empleados y reguladores estatales al caos.

Muchas casas se quedaron sin dinero. Otros fueron cerrados por negligencia documentada en registros gubernamentales. En un hogar de ancianos de Arkansas, los reguladores identificaron gusanos en el catéter de un residente, según una inspección. Catorce casas se vieron obligadas a cerrar de forma permanente, lo que desplazó a más de 900 residentes a nuevas instalaciones, a veces a horas de distancia.

El propietario principal de Skyline, Joseph Schwartz, y su hijo Louis no respondieron varios mensajes y correos electrónicos solicitando comentarios en 2019. Han negado las acusaciones de negligencia.

La familia Schwartz no ha abandonado el negocio de los asilos de ancianos. Si bien Skyline está desaparecido, Joseph Schwartz todavía figura como propietario o copropietario de cuatro instalaciones, según datos federales de propiedad de hogares de ancianos.

Louis Schwartz y Chaim Scheinbaum tienen participaciones en la propiedad de al menos siete hogares de ancianos entre ellos, incluida la instalación antes conocida como Andover Subacute II.

En enero de 2020, los funcionarios de salud de Nueva York recomendaron no permitir que Scheinbaum se hiciera cargo de un asilo de ancianos en el norte del estado de Nueva York, citando una "investigación en curso" y señalando que desaprobaban su "carácter y competencia", según un documento del Departamento de Salud. Scheinbaum no respondió cuando se le pidió que comentara sobre la recomendación.

Un año antes del brote de Covid, una residente de Andover con demencia salió de la instalación a través de dos puertas rotas y fue encontrada a las 4:30 a.m. sentada en la nieve con severa congelación, según una inspección federal. Terri Thompson, su hija, demandó a la instalación, alegando violaciones del estándar mínimo de atención. La demanda está pendiente y los propietarios han negado los reclamos.

Dante Maglioli dijo que a principios de 2020, su padre, Joseph, se quejó de la calidad de la atención en Andover. La familia estaba hablando de trasladarlo a otra instalación.

Cuando el Covid comenzó a extenderse, dijo Maglioli, escuchó a su hermana y a su padre hablando por teléfono. Su padre decía que no estaba seguro de que Andover pudiera hacer frente si contraía la nueva enfermedad mortal. Y luego, dijo Maglioli, "mi hermana nunca volvió a hablar con mi papá". El padre de Maglioli murió el nueve de abril de 2020.

Schwartz y Scheinbaum no respondieron cuando se les pidió que comentaran sobre las condiciones en Andover antes de la pandemia.

Cuando llegó la pandemia, los hogares de ancianos en Nueva York y Nueva Jersey, incluido Andover, se llevaron la peor parte. Ochenta y tres de los 539 residentes de la casa, o casi uno de cada seis, murieron de Covid en los primeros cuatro meses de la pandemia. El hermano de Farrell se encontraba entre las víctimas.

Preston Nicolai, entonces un trabajador de mantenimiento de 20 años en la instalación, dijo que era "horrible".

"A veces perdíamos entre 10 y 12 personas por noche", dijo.

Antes de que los cuerpos comenzaran a acumularse en Andover, Nicolai dijo que le dijeron que trasladara a los residentes de una habitación a otra, aunque la instalación no sabía quién tenía Covid y quién no. "Creo que ayudó a difundir los casos de Covid por todo el edificio", dijo.

Nicolai dijo que le dijeron que apilara los cuerpos uno encima del otro en una habitación pequeña mientras la instalación luchaba por lidiar con el aumento de muertes.

El domingo de Pascua, 12 de abril, dijo Nicolai, se fue a trabajar y encontró el cuerpo de una mujer en un cobertizo de mantenimiento, al aire libre, junto a palas, rastrillos y una cortadora de césped. Dijo que no había más espacio para los cadáveres dentro del asilo de ancianos.

"Estaba tan devastado moralmente", dijo. "Se sintió tan mal poner al ser querido de alguien en el cobertizo".

Movió el cuerpo al interior de la instalación, pero no puede deshacerse de las imágenes. "He tenido pesadillas y no tengo dinero para pagarle a un terapeuta", dijo.

Los documentos recién obtenidos a través de una solicitud de registros abiertos por parte de nuestra cadena hermana NBC News muestran cómo la instalación luchó para hacer frente al brote en abril de 2020.

Los correos electrónicos de los miembros del personal de Andover a los funcionarios del condado de Sussex documentan solicitudes repetidas de equipo de protección personal o EPP, como máscaras y guantes, algunos de los cuales se entregaron en las instalaciones.

Un resumen de una inspección de las primeras horas de la mañana del 12 de abril escrito por Kyle Wilson, una enfermera titulada, y dirigida al jefe de Policía del municipio de Andover, describe en detalle las condiciones dentro de la instalación días antes de que se conociera la primera historia sobre los cuerpos metidos en el pequeño morgue. Wilson trabaja a tiempo parcial en el departamento de Policía, según un operador de despacho. No devolvió una llamada en busca de comentarios.

Wilson escribió que el equipo de protección entregado a la instalación por la Oficina del Sheriff del Condado de Sussex no se tenía en cuenta. Dijo que un empleado de Andover dijo que la instalación estaba "al tanto de un lote de PPE 'donado por la oficina del Sheriff' pero que no podía dar cuenta de su paradero o el inventario del PPE existente en la instalación, si tal inventario existe".

La investigación continúa

Preston Nicolai dijo que fue despedido cuatro meses después de que se descubrió el depósito de cadáveres abarrotado, acusado de deshacerse indebidamente de desechos médicos.

Dijo que cree que los propietarios estaban buscando una excusa para deshacerse de él después de lo que vio. Dijo que la oficina del fiscal general no se ha puesto en contacto con él. Sharon Farrell, sin embargo, fue contactada en abril.

Cuando se le preguntó cuándo la oficina del fiscal general completaría su investigación, un portavoz dijo: "Como es nuestra práctica estándar, no proporcionaremos actualizaciones sobre la investigación ni divulgaremos ninguna información adicional a menos que y hasta que iniciemos una acción judicial o cerremos el asunto".

El portavoz dijo que la investigación de Andover es parte de una investigación más amplia de "instalaciones con un alto número de muertes relacionadas con Covid y un historial de inspecciones sanitarias, personal y calidad de la atención por debajo del promedio".