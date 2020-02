Contundente mensaje hispano en show de medio tiempo

Shakira y Jennifer López no solo compartieron cadencia y energía, sino que a través del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, lograron llevar mensajes contundentes sobre los hispanos.

Y es que las artistas captaron la atención de todos no solo por sus bailes y vestimenta, sino por la utilización de ambos idiomas, inglés y español, con frases tales como “latinos gang”, la apertura con “hola Miami” y niños que aparentaron estar enjaulados haciendo alusión a la separación de familias.

Eso no fue todo, ya que la imagen de la bandera de Puerto Rico estuvo presente, en una capa confeccionada por Versace, donde al otro lado figuró la bandera de Estados Unidos. Todo esto mientras la hija de JLo y Marc Anthony, Emme Muñiz, interpretó “Born in the USA” y “Let’s Get Loud”.

Fabio Barrios, residente de Filadelfia, dijo a TELEMUNDO 62 que “las dos estuvieron espectaculares. Me encantó el show de Shakira, pero creo que los latinos deben estar en este tipo de eventos”.

“Realmente los mensajes fueron subliminales, pero en perfecto acorde con la ocasión porque estamos viviendo en un país donde por más que trabajemos, por más que hagamos lo mejor posible, sigue habiendo opresión hacia la raza hispana”, sostuvo Eulogio Salazar.