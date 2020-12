Coordinan esfuerzos para distribución de la vacuna en Filadelfia

El comité asesor de la vacuna contra el coronavirus está trabajando en un plan que incluye como prioridades vacunar primeros a los trabajadores de la salud y residentes de asilos de ancianos.

“El Departamento de Salud de Filadelfia está coordinando esfuerzos con el Departamento de Salud estatal de Pensilvania, con el Centro de para la Prevención y Control de Enfermedades, conocidos como el CDC, y con otras agencias”, dijo a Telemundo 62 Sandra Collazo López, jefa de enfermería de Esperanza Health Network. “La prioridad de la fase uno, es la distribución en los hospitales al personal de primera línea que está dando el cuidado directo a los pacientes”.

Según la profesional de la salud, se espera que las vacunas lleguen en las próximas dos o tres semanas, y han contactado a agencias privadas y estatales que se encargarán de conservarlas.

“Primero, la vacuna se va a ofrecer sin costo, así que cualquiera que busque cobrar por el servicio de la vacuna hay que verificarlo”, advirtió.

Añadió que la vacuna estará disponible para adultos mayores de 18 años el año entrante por lo que indica que habrá que proteger a los menores con el uso de mascarillas y distanciamiento social.

“La vacuna será en dos dosis, hay un periodo de unas tres semanas entre la primera y la segunda dosis, así que ese es otro factor que nuestra comunidad tiene que considerar”, expuso. “Y es importante que las personas que aún haya tenido el coronavirus que también se vacunen”.

Sobre los indocumentados, quienes sienten temor de vacunarse porque deben proveer información personal, se dijo que pueden recibir la dosis sin el temor de ser reportados.

“Hasta donde tenemos entendido, no cambia en nada el recibir tu vacuna. Obviamente, hay una información básica que hace falta en cualquier tipo de vacunación, por si uno sufriera cualquier tipo de efectos secundarios que puede pasar con cualquier otra vacuna. Las personas no deben tener temor de que esa información se compartirá con agencias que tenga que ver con como ICE por ejemplo”, aseguró.



Añadió que no se les negará la vacuna si no tienen documentos de residencia o seguro social.