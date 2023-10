Corre la sangre en Filadelfia: mueren personas, entre ellos hispanos, en balaceras consecutivas

Un hombre joven murió y un hispano resultó herido en medio de una balacera registrada la madrugada del domingo al norte de Filadelfia.

Se informó que le hecho de sangre tuvo lugar en la cuadra 3600 de North 6th Street a eso de las 2:29 a.m.

La primera víctima, quien se cree está en los 20 años aproximados, sufrió balazos múltiples veces en la cabeza. Fue transportado a Temple University Hospital por las autoridades donde sucumbió a las lesiones sostenidas.

El otro, de 36 años, recibió cuatro tiros en la rodilla izquierda y el codo derecho. Fue transportado a Temple University Hospital en un vehículo privado que huyó del lugar e ingresado en condición crítica, pero estable.

Una hora antes, a eso de la 1:51 a.m. un hombre, de 30 años, fue baleado en el hombro y transportado en vehículo privado a Einstein Medical center. El hecho de sangre tuvo lugar en la cuadra 5400 de North 5th Street. En esta instancia en particular se recuperó un arma de fuego, pero no hay arrestos.

Previo a estos dos incidentes, tarde en la noche del sábado en la cuadra 500 de South Salford Street, a eso de las 11:19 p.m., dos jóvenes, de 20 años, resultaron heridos de bala. Uno murió y el otro está en condición estable.

Lo que sabemos de este caso es que una de las víctimas, de 20 años, sufrió heridas de bala en la espalda, los glúteos y en ambas caderas, mientras que el otro, de la misma edad, sostuvo tiros en el pie izquierdo y la batata izquierda. Los dos fueron transportados en vehículo privado a distintos hospitales. El primero a Penn Presbyterian Hospital y el Segundo a Lankenau Medical center.

En ninguna de las instancias se han generado arrestos, pero todo permanece bajo investigación.