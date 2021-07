Corte Suprema da un golpe a las acusaciones tardías de abuso sexual infantil

El tribunal superior de Pensilvania dio un golpe a las víctimas de abuso sexual infantil, al desestimar una demanda de una mujer cuya victoria legal en un tribunal inferior había dado esperanza a otras personas con reclamos igualmente tardíos relacionado al tema de abuso de menores dentro de la iglesia católica en Pensilvania.

La decisión 5-2 puso fin al esfuerzo legal de la demandante Renee Rice para recuperar los daños de la Diócesis Católica Romana de Altoona-Johnstown por supuestamente encubrir y facilitar el abuso sexual que, según ella, le había sido infligido por un sacerdote a fines de la década de 1970.

Rice demandó en 2016, pero la mayoría de la corte dijo que era demasiado tarde según el estatuto de limitaciones de Pensilvania.

Un panel de la Corte Superior en 2019 dictaminó que había suficientes hechos para permitir que un jurado decida si se había impedido a Rice enterarse del presunto encubrimiento de su abuso.

Cuando era niña, habían traído a Rice para limpiar el espacio de su presunto atacante, el reverendo Charles F. Bodziak, y era organista de una iglesia. Bodziak ha negado las acusaciones.

La mayoría de la Corte Suprema dijo que el plazo de prescripción de dos años comenzó a regir cuando Bodziak agredió por última vez a Rice, supuestamente en 1981, aunque puede haber expirado en 1987, cuando cumplió 20 años.

“No necesitamos resolver el problema, ya que está claro que el estatuto de limitaciones expiró hace décadas”, escribió la jueza Christine Donohue para la mayoría.

Donohue dijo que si "las puertas de los juzgados deben abrirse para demandas basadas en conductas subyacentes que ocurrieron hace mucho tiempo es un ejercicio de trazo que incluye determinaciones políticas difíciles" y que los tribunales están "mal equipados para tomar esa decisión".

El abogado de Rice, Alan Perer, dijo que la decisión del tribunal superior pone fin a la demanda de su cliente.

El abogado de la diócesis, Eric Anderson, elogió la decisión.

“Van a aplicar el estatuto de limitaciones de la forma en que debería aplicarse en Pensilvania”, dijo Anderson. “Ha sido la ley, la ley establecida, durante un largo período de tiempo. No hay nada único o diferente en este caso ".

El fallo de la corte inferior del lado de Rice había generado una gran cantidad de nuevos casos archivados dentro de los dos años de un informe histórico del gran jurado de agosto de 2018 que detallaba la sórdida historia de cientos de sacerdotes abusivos en todo el estado durante siete décadas.

Anderson y Perer dijeron que esos casos probablemente no tendrán éxito, dada la nueva decisión.

"Esto tendrá un impacto significativo en la viabilidad de esos casos", dijo Anderson.

Las esperanzas de las víctimas de superar los límites de tiempo en los litigios civiles ahora descansan en el Senado de Pensilvania, donde el líder de la mayoría, Kim Ward, republicano por Westmoreland, no ha mostrado interés en promover una legislación similar a un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara en abril. La propuesta permitiría que las víctimas ahora adultas de abuso sexual infantil demanden a los perpetradores o instituciones que no lo impidieron cuando sucedió hace años o décadas.

Una enmienda constitucional para proporcionar una ventana de litigio de dos años de parte de la administración del gobernador demócrata Tom Wolf a principios de este año, retrasándola con años.

Muchas víctimas infantiles de agresión sexual perdieron el derecho a demandar en Pensilvania cuando cumplieron 18 años o eran adultos jóvenes, según la ley estatal en ese momento.

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que quieran ser identificadas, como Rice ha indicado que lo hace.

Rice alega que Bodziak abusó de ella en la iglesia de St. Leo en Altoona, incluidos ataques en el desván del coro, un automóvil y un cementerio.