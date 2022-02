Cosby solicita que no se reabra su caso de agresión sexual

Un abogado de Bill Cosby solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que rechace una petición de los fiscales que reabriría su caso de agresión sexual criminal.

El actor y comediante, de 84 años, está libre desde junio, cuando un tribunal de apelaciones de Pensilvania anuló su condena y lo liberó de prisión después de casi tres años.

El tribunal supremo del estado determinó que Cosby creía que tenía un acuerdo de no enjuiciamiento con un exfiscal de distrito cuando dio un testimonio perjudicial en la demanda del acusador en 2005. Ese testimonio luego condujo a su arresto en 2015.

La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, señaló que el caso se basa en un conjunto limitado de hechos que no deberían interesar a la Corte Suprema.

"A pesar de la advertencia del Estado de consecuencias catastróficas inminentes, la propiedad de Cosby probablemente se limitará a su propio conjunto de circunstancias 'raras, si no completamente únicas', lo que hace que la revisión por parte de este tribunal sea particularmente injustificada", escribió en la respuesta de 15 páginas presentada en lunes.

El intento del fiscal de distrito de Montgomery County, Pensilvania, Kevin Steele, de revivir el caso es una posibilidad remota. La Corte Suprema de los Estados Unidos acepta menos del uno por ciento de las peticiones que recibe. Al menos cuatro jueces de la corte de nueve miembros tendrían que aceptar escuchar el caso.

La única evidencia escrita de una promesa de no enjuiciamiento es un comunicado de prensa de 2005 de Bruce Castor, el fiscal de distrito en ese momento, quien dijo que no tenía suficientes pruebas para arrestar a Cosby. Steele no cree que eso equivalga a un acuerdo de inmunidad.

Cosby se convirtió en la primera celebridad condenada por agresión sexual en la era #MeToo cuando el jurado en su nuevo juicio de 2018 lo encontró culpable de drogar y abusar sexualmente de la administradora de deportes universitarios Andrea Constand en 2004.

Los juristas y los defensores de las víctimas estarán atentos para ver si la Corte Suprema se interesa en el caso. Dos jueces de la corte, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, fueron acusados ​​de conducta sexual inapropiada durante sus audiencias de confirmación que fueron muy reñidas.

Cosby, un actor y comediante negro, creó el "Cosby Show" en la década de 1980. Más tarde, una avalancha de acusaciones de agresión sexual destruyó su imagen como el "papá de Estados Unidos" y condujo a acuerdos judiciales multimillonarios con al menos ocho mujeres. Pero el caso de Constand fue el único que condujo a cargos penales.