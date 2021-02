Crean Asociación de Empresarios Mexicanos para lidiar con la pandemia

La llegada de la pandemia trajo consigo grandes retos para los comerciantes mexicanos de Filadelfia, pero también mucha unión, ya que, en la búsqueda de una manera de sobrevivir a la quiebra de sus negocios, idearon la Asociación de Empresarios Mexicanos en Filadelfia, como iniciativa para ayudarse mutuamente.



“Cuando llegué a esa reunión, me di cuenta de que todos estábamos batallando las mismas cosas. Nadie había recibido ninguna ayuda, ni federal, ni estatal, ni local”, dijo Felipa Ventura, dueña de Taquería Morales, a Telemundo 62.



Algunos de estos empresarios confirmaron que ya son 32 los comerciantes que forman parte de esta asociación.



“Cuando empezó la pandemia, me di cuenta que la mayoría de negocios abiertos eran los mexicanos. Ahí fue cuando entendí que no teníamos de otra”, dijo Ventura.



Estos comercios son la única fuente de sustento para esta comunidad y sus familias y es por ello que surge esta lucha para evitar cerrar sus puertas. Sin embargo, la desinformación sobre las ayudas económicas que existen es común entre los comerciantes.



“Siempre hablan de ayudas y eso, pero desgraciadamente no nos ha llegado nada de eso. No aplicamos, tenemos trabas, los requisitos no los cumplimos, y por eso no nos puede llegar este apoyo y por eso se realizó esta organización”, señaló Ignacio Marcelo Flores, dueño de Taquitos de Puebla.



Otro de los miembros de la asociación, Raúl Castro, dueño de Plaza Garibaldi invitó a la comunidad a apoyarlos en una campaña de recaudación.

“En este caso, sí los invitaría que visitaran la página del Go Fund Me, que nos ayuden en la campaña”, dijo Castro.