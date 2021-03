Crean comité para proteger comunidad LGBTQ de crímenes de odio

La oficina del fiscal de distrito de Filadelfia está estableciendo un comité asesor LGBTQ para mejorar la relación de las fuerzas del orden de la ciudad con los miembros de la comunidad, en particular las víctimas de delitos.

El fiscal de distrito Larry Krasner y algunos miembros de la división de servicios para víctimas de su oficina anunciaron la formación del comité el lunes. Krasner dijo que las autoridades policiales han pasado por alto durante mucho tiempo a la comunidad LGBTQ en Filadelfia.

"Eso no está bien porque no atender a las personas marginadas es una manera de fomentar el crimen", dijo Krasner. "¿Crees que es una coincidencia que los asesinos en serie vayan por comunidades marginadas, ya sean trabajadoras sexuales, inmigrantes o personas que consumían drogas? No lo es".

Su oficina hizo el anuncio dos días antes del Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Transgénero.

Recientemente, los líderes de la ciudad describieron los ataques contra las personas transgénero en Filadelfia, particularmente las de color, como una "epidemia de violencia".

El ataque más reciente se produjo el 20 de marzo cuando una mujer de 32 años sufrió heridas de gravedad. Casi fue violada y apuñalada temprano ese sábado por la mañana, dijo la Policía.

La mujer, que es transgénero, le dijo a la Policía que un hombre intentó matarla dentro de una casa en East Montana Street.

En septiembre, Mia Green, de 29 años, fue encontrada muerta de un disparo en el cuello de un automóvil durante una parada de tráfico.

"Sabemos que la pérdida de otro miembro de la comunidad trans de color es especialmente dolorosa, sin importar las circunstancias", dijo la Oficina de Asuntos LGBT de la ciudad en ese momento. "Este último acto de violencia contra un miembro de nuestra comunidad es un sombrío recordatorio de la epidemia de violencia contra las personas trans".

La muerte de Green ocurrió meses después de que el cuerpo desmembrado de Dominique Rem'mie Fells, una mujer trans, fuera descubierto en el río Schuylkill. Los investigadores determinaron que había sido asesinada.