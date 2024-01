Sueño le habría revelado al padre de la mujer asesinada frente a su hijo el crimen

“La hija mía era mi mundo”, destacó compungido Joey Vargas, padre de la mujer asesinada por su supuesto novio frente al hijo de ésta a días de la Navidad en Filadelfia.

El hecho de sangre tuvo lugar en la vivienda de Tatiana Vargas, de 35 años, en la cuadra 3100 de Hartville Street.

Al parecer la mujer se enfrascó en una discusión con su pareja sentimental, Abiud Torres, de 20 años, quien se presume fue quien le disparó mortalmente. Al momento de la disputa, el hijo de la víctima, de 11 años, “estaba jugando Playstation y lo escuchó todo”, recalcó Vargas.

El patriarca sostuvo que había tenido un sueño, que le contó a su hija antes del incidente, en el que el sospechoso “le pegaba un tiro”. “Yo le dije mira yo tuve un sueño que este tipo te iba meter un tiro”.

Explicó que su corazonada de padre no le falló y que su hija mayor acabó perecida. “Todos los días me levanto en la mañana y pienso que esto es un sueño. Nunca supe que algo así me pudiera pasar a mí. Yo la llevo en mi corazón, yo crie solo a mis dos hijas”.

Joey Vargas ratificó que su petición es que el responsable del hecho se entregue. “Su nombre está en la calle y se le están cerrando las puertas lo mejor que puede hacer es entregarse”, apuntó.

Una recompensa de $20,000 se ofrece a todo aquel que tenga información que lleve al arresto del sospechoso. La investigación sigue en curso. El individuo es conciderado como "armado y peligroso" por las autoridades.

