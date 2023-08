Culminan duelo por “Jay el humildón” conforme su legado por “la fiebre” sige vivo

El legado del boricua, de 41 años perecido en un accidente de tránsito a principios de mes, sobrevivirá en su hija, quien heredó la pasión por “La Fiebre”, así como todos los que lo quisieron y respetaron en Filadelfia.

Se trata de un pasatiempo de participar en carreras profesionales y clandestinas de autos en y fuera de la zona, incluso en otros estados.

El auto de Jason Arroyo, conocido como “El Humildón”, formará parte de un desfile que tanto su hija, otros vástagos, familiares y amigos provenientes de Puerto Rico y Nueva York, estará seguido del vehículo “La Humildona” hasta la última morada de los restos del puertorriqueño.

“Él está mirándonos desde allá en el cielo y nunca se imaginó que lo querían tanto. Esto ha sido una pérdida demasiado de grande para todos”, destacó Jimmy Arroyo, hermano de la víctima. “No estoy preparado para esto, todavía no lo creo… y la familia imagínate”.

El miércoles se reunieron de forma masiva, nuevamente, para culminar los días de duelo en Rodríguez Funeral Home y ya el jueves, se alistarán para darle sepultura al cuerpo de Arroyo.

“Un día me dijo que si papá se muere lo tenía que mantener lindo, como él era, lo que no me esperaba es que iba a ser tan pronto”, relató la hija, Gloriani Arroyo. “El era como cualquier padre que movía cielo y mares para hacer lo posible por ayudarnos”.

Jason Arroyo, conocido como “Jay”, murió en un accidente de tránsito registrado el siete de agosto entre Hunting Park Avenue y 6th Street. Hasta el momento se desconoce si el chofer de una camioneta contra la que se impactó el boricua enfrentará cargos por lo ocurrido. Todo sigue bajo investigación.