Daddy Yankee retomará el control de sus corporaciones tras acuerdo judicial

“La marca de Daddy Yankee siempre estará ahí, pero mi propósito cambió". Con esas palabras Raymond Ayala, quien por muchos años se dedicó a la música urbana a nivel internacional, salió de una corte en Puerto Rico donde llegó a un acuerdo con su esposa Mireddys González tras una transferencia de $100 millones.

Las partes acudieron al magistrado, el viernes 20 de diciembre 2024, para delinear una posición sobre las empresas Cartel Records y Los Cangris de donde González habría hecho una transferencia que se dividió con su hermana previamente.

El monto en efectivo fue la disputa en corte donde el abogado del cantante arremetió con gesticulaciones su punto, mientras el de González fue más escueto. Las partes están en proceso de divorcio tras 30 años de matrimonio por "ruptura irreparable".

“Mi propósito ahora es servir y que la música sea una herramienta para unificar a todo el mundo”, aseveró el artista al salir de la sala judicial. “Creo que fue un proceso de enseñanza. Amén. Que Dios los bendiga”.

Ayala fue acompañado a corte por el hijo de ambos Jeremy, mientras que González por la hija de ambos Jessaelys.

"Estoy muy satiosfecho con todo. Es un proceso que he llevadocon mucha paz. Obviamente las interpretaciones que se dieron públicas no son las mías yo siempre he respetado a la Sra. González y les pido que la respeten a ella", comentó Ayala. "Los abogados fueron los que salierona la pelea".

Este fue el acuerdo: