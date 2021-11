Dan con sospechoso de ultimar a ex novia frente a sus hijos gemelos

Un hombre acusado de disparar mortalmente a su ex novia, mientras esta regresaba a casa con sus hijos gemelos desde una escuela de Filadelfia, fue arrestado por las autoridades, dijo la Policía.

El pasado viernes, a eso de las 3:11 p.m., Sykea Patton, de 24 años, caminaba con sus gemelos de cuatro años por la cuadra 800 de North Preston Street cuando un hombre armado abrió fuego.

Patton recibió varios disparos en el torso y fue llevada al Penn Presbyterian Medical Center, donde fue declarada muerta a las 3:44 p.m.

"Estoy sufriendo", dijo el padre de Sykea, Joseph Patton, a nuestra cadena hermana NBC10 durante una vigilia por su hija el sábado. “Perdí a mi hija por la violencia con armas de fuego sin sentido. Ella no se merecía lo que le pasó. Ninguna mujer se merece eso".

El lunes, la Oficina del Fiscal de Distrito de Filadelfia le dijo a NBC10 que identificaron al exnovio de Patton, Donovan Crawford, de 28 años, como sospechoso de su asesinato. Las autoridades dijeron que Patton estaba en proceso de obtener una orden de alejamiento en su contra antes de su muerte.

Crawford fue arrestado y acusado de asesinato y violación de la ley de armas de fuego uniformes.

En lo que va del año, se han reportado 496 homicidios en Filadelfia, un 14 por ciento más que en la misma época del año pasado, que en última instancia fue uno de los más mortíferos registrados.

La semana pasada, la Policía también informó que al menos 240 mujeres habían recibido disparos en Filadelfia este año, y 61 de ellas murieron. El último incidente ocurrió el sábado por la noche en el que Jessica Covington, de 32 años, que tenía siete meses de embarazo, recibió un disparo mientras descargaba regalos de su baby shower de su automóvil, en hechos ocurridos al noroeste de Filadelfia. Tanto Covington como su hijo por nacer murieron.

"La violencia con armas de fuego en la ciudad tiene que terminar“, dijo Joseph Patton. “Tengo 60 años y están matando mujeres y niños todos los días aquí, en la ciudad. No hay respeto y ya no hay amor por nadie. No podemos vivir así. Como pueblo, tenemos que hacerlo mejor".