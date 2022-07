Caen decenas de personas en masiva redada por órdenes de arresto

Después de tres noches de redadas a través de la ciudad, un total de 31 personas fueron arrestadas por oficiales de la Oficina del Alguacil de Filadelfia, que tenían como misión intentar ejecutar una serie de órdenes de arresto.

La meta es proteger a las comunidades, enfocándose en sospechosos que han sido acusados de poseer armas de fuego, o por agresión y robo, entre otros crímenes. De acuerdo a las autoridades, hay más de 1,800 órdenes penales pendientes.

“Tenemos muchos delitos en esta ciudad y queremos asegurarnos de sacar a algunas de estas personas de la calle”, dijo a Telemundo 62 Rochelle Bilal, Alguacil de Filadelfia.

Las cámaras de Telemundo 62 captaron de manera exclusiva algunas de las intervenciones y la primera parada fue en el suroeste de Filadelfia, donde había una orden de arresto por una violación relacionada a armas de fuego.

Los oficiales llegaron a las 12:45 a.m. y salieron de manera exitosa llevándose a un sospechoso de 20 años. Sin embargo, el resto de la noche no fue tan sencilla, con algunas órdenes que no se pudieron ejecutar.

El alguacil dijo que ejecutarán más órdenes de arresto pero se necesitan más oficiales y fondos para hacerlo.