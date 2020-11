Defensa de madre acusada por la muerte de sus bebitos alegará demencia

Los abogados de una mujer acusada de asesinato por la muerte de sus dos hijos pequeños encontrados en un sótano al este de Pensilvania el año pasado alegarán una defensa por demencia.

La defensa de Lisa Snyder presentó documentos en la corte del condado de Berks el jueves citando una serie de problemas graves de salud mental por parte de su cliente. También pide que se cambie el juicio y que se prohíba a los fiscales mostrar fotos de la escena del crimen a los miembros del jurado.

Snyder, de 37 años, está acusada de asesinato en primer y tercer grado, poner en peligro a un niño y alterar la evidencia en las muertes de Brinley, de cuatro años y Conner, de ocho, en septiembre de 2019, en el sótano de su casa en Albany Township. Los fiscales aseguraron que buscarán la pena de muerte si la declaran culpable de asesinato en primer grado.

El abogado defensor Dennis Charles ha desestimado el caso por considerarlo solo "especulaciones y conjeturas".

La asistente del fiscal de distrito Margaret McCallum dijo que Snyder era la única adulta en la casa cuando encontraron a los niños. Murieron tres días después. La oficina del forense del condado de Lehigh concluyó que la causa de la muerte de los niños fue en la horca y dictaminó que ambas muertes fueron homicidios.

Snyder sostuvo que los niños se suicidaron. Ella había alegado que el niño fue acosado, pero las autoridades dijeron que no había evidencia de eso, y que ese día no mostró signos de angustia en el video de seguridad del autobús. Un terapeuta ocupacional dijo que el niño no era físicamente capaz de hacerse daño a sí mismo ni a su hermana de esa manera.

Los abogados defensores dijeron en su presentación que Snyder tiene un "historial crónico de trastornos mentales graves", que incluyen depresión mayor con características psicóticas, trastorno de ansiedad, trastorno afectivo y depresión posparto que data de cuando tenía 16 años.

En el momento de los presuntos homicidios, dijeron, Snyder tenía depresión recurrente y severa, así como un trastorno límite de la personalidad y síntomas consistentes con el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de personalidad múltiple y el trastorno disociativo.

La Policía estatal dijo que Snyder buscó temas como suicidio, sobredosis de drogas, muerte por ahorcamiento y cómo matar a alguien. Los abogados de Snyder argumentan en su moción que las búsquedas, que según la Policía estatal se realizaron utilizando la cuenta de Google de Conner, no han sido autenticadas.