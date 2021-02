Defienden los abanicos y no concidionan la vacunación para inicio del curso escolar

El superintendente del distrito escolar de Filadelfia William Hite describió como “un acto de buena fe” el agregar ventiladores de ventana a los edificios y salones que lo necesitan para mejorar la entrada de aire fresco.

Hite explicó que los abanicos responden a un esfuerzo por mantener a los maestros y alumnos seguros una vez inicien el curso escolar de forma presencial el ocho de febrero.

Se trata de 32 edificios del distrito que requieren este sistema, así como otros espacios donde no hay ventilación apropiada.

“Entiendo la preocupación de padres y maestros, pero estamos siguiendo las recomendaciones de los científicos. La idea es que tengamos una entrada de aire fresco en las aulas y por eso optamos por los abanicos. En otras partes del país la opción fue abrir las ventanas y nosotros quisimos mantener regulada la temperatura, por eso se medirá de forma constante para que permanezca en los 68 grados”, explicó en una conferencia virtual.

El funcionario sostuvo que no es un requisito el que los educadores se vacunen previo al inicio de clases. “Siempre tenemos en cuenta la seguridad y la opción. Vimos las recomendaciones del CDC que los educadores no necesitan estar vacunas para regresar a las aulas y en nuestro plan no es una condición, pero hemos impulsado a que nuestros trabajadores sean priorizados en el proceso de inmunización”.

Hite comentó que “los maestros quieren regresar a trabajar y quieren que los estudiantes regresen también. Todos queremos que los alumnos vuelvan a clases”.

Dijo que la inversión en abanicos para las ventanas va de la mano con las estaciones de sanitización, equipo protector para todos, empleados y estudiantes, y otras medidas de seguridad. El costo del esfuerzo fue de $4 millones.

“Ya tenemos trabajadores de mantenimiento y de comedores escolares en los edificios laborando. Estamos trabajando para recibir a los que inician el ocho de febrero y estimamos que se trata de nueve mil estudiantes y dos mil maestros”, agregó Hite.

El inicio de clases presenciales pautados para el lunes próximo es para las familias que optaron por la opción del retorno a las aulas. Hay otras familias que determinaron, por factores de seguridad, que sus hijos sigan la educación de forma virtual.

En anticipación al regreso a clases, los ventiladores puestos por el distrito escolar de Filadelfia ha dejado a algunos maestros y padres de familia en descontento. Isabel Sánchez informa.