Demanda desafía el mandato de usar mascarillas en escuelas

El líder republicano del Senado estatal y un grupo de padres presentaron una demanda el viernes para anular el nuevo mandato de utilización de mascarillas emitido por la administración Wolf para las escuelas de Pensilvania.

La portavoz del gobernador desestimó lo que llamó el "esfuerzo del Partido Republicano por socavar la salud pública".

La demanda, presentada en la corte del Commonwealth, afirma que la secretaria de salud interina Alison Beam no cumplió con la ley estatal cuando ordenó que se usaran cubrebocas en todas las escuelas públicas y privadas de Pensilvania, así como en las instalaciones de cuidado infantil.

La orden de enmascaramiento no es válida porque no pasó por el proceso de revisión regulatoria del estado, lee la demanda. También acusó al gobierno de Wolf de intentar eludir las enmiendas constitucionales recientemente aprobadas que limitan los poderes de emergencia de un gobernador.

“La orden del Secretario de Salud somete a maestros, niños, estudiantes, personal y visitantes sanos y no infectados … al uso de cubiertas faciales”, dice la demanda. Además, añade que "no son pacientes, son niños sanos y no infectados".

Los demandantes incluyen al presidente pro tempore del Senado, Jake Corman; el representante Jesse Topper, republicano de Bedford; dos escuelas cristianas privadas; y padres en tres distritos escolares públicos: Wyomissing Area en el condado de Berks, y Butler Area y Slippery Rock Area, ambos en el condado de Butler.

Los padres dijeron en declaraciones juradas que tienen la intención de enviar a sus hijos a la escuela sin máscaras, alegando que la orden de Beam es ilegal.

La demanda busca una orden judicial contra la orden de enmascaramiento. El tribunal programó una audiencia para el 16 de septiembre.

Lyndsay Kensinger, portavoz del gobernador demócrata Tom Wolf, dijo el viernes que la autoridad del secretario de salud está "claramente delineada en la ley existente".

“Necesitamos que los republicanos dejen de gastar su tiempo socavando la salud pública y en su lugar alienten a la gente a vacunarse”, agregó.

La orden de la secretaria de salud, que entrará en vigencia el martes, requerirá que los estudiantes, maestros y personal usen cubiertas para la cara cuando estén adentro, independientemente del estado de vacunación.

Wolf dijo esta semana que era necesaria una orden estatal universal después de que la mayoría de los 500 distritos escolares de Pensilvania no impusieran sus propios mandatos de máscaras. Los funcionarios de salud estatales dijeron que más de 5,000 estudiantes dieron positivo por el coronavirus desde el comienzo del año académico.

El enmascaramiento ha sido objeto de un acalorado debate en las últimas reuniones de la junta escolar, con los padres discutiendo a favor y en contra.

Al menos un superintendente, en el distrito escolar de Hamburgo, dijo que mantendrá el enmascaramiento opcional a menos que la junta escolar le diga que lo haga obligatorio. La junta planea reunirse el martes por la noche.

"Estoy entre la espada y la pared, y francamente, no sé qué hacer", dijo el superintendente de Hamburgo, Richard Mextorf, en un video publicado en el sitio web del distrito el jueves.

“No sé qué hacer aquí, si se supone que debo seguir las pautas del estado o si se supone que debo seguir las directivas de la junta. Y la junta fue muy explícita y dejó en claro que eran los únicos que podían cambiar la decisión relativa a las máscaras ", dijo.