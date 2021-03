Denuncian falta de acceso a las vacunas entre minorías

El Departamento de Salud de Pensilvania dice que al momento sus datos muestran resultados desiguales en lo que respecta a la equidad racial y étnica de las vacunas en el estado, mientras que los expertos en salud aseguran que no son solo los datos, sino la distribución de las dosis entre las minorías.



“Es muy difícil ahora. No está al alcance de todos”, dijo a Telemundo 62 Karla Salinas, una mujer que ha tratado de buscar cómo vacunarse para poder ver a su madre de nuevo, pero no ha tenido éxito. “No hay absolutamente nada que yo pueda hacer una registración para poder vacunarme”.

Por su parte el estado dice que está haciendo un esfuerzo para que los proveedores recopilen información sobre la raza y el origen étnico de los pacientes para así asegurarse de que la distribución sea equitativa.



“Cuando escucho falta de datos y equidad, me dice que no te estás esforzando lo suficiente”, opinó, por su parte la Dra. Ala Stanford, del Consorcio de Médicos Negros.

Para Stanford, con el proceso de vacunación se están repitiendo los mismos errores de las pruebas del virus, porque no ocurre en las áreas que más lo necesitan. Para la doctora no es excusa que el estado solo cite las cifras de los que no brindan información étnica.



Añadió que aquellos que puedan hacerlo viajarán para recibir la dosis, y los que no, no solo no están completando los datos, sino que no están recibiendo la vacuna.

“Un método es llevar la vacuna a las personas que más la necesitan”, concluyó.