Descuentos a granel para los veteranos

Los restaurantes y empresas de todo el país han creado especiales gastronómicos y en artículos generales, en honor a los veteranos que hoy celebran su día.

La mayoría de los descuentos requerirán prueba de una identificación militar y algunas empresas permiten la vestimenta en uniforme como forma de identificación.

A partir del miércoles, los veteranos militares también tendrán acceso gratuito de por vida a parques nacionales, refugios de vida silvestre y otras tierras federales administradas por el Departamento del Interior, según el Departamento de Asuntos de Veteranos.

Estas son las ofertas:

Applebee's

La cadena de restaurantes están dando la bienvenida a todos los miembros militares veteranos y en servicio activo a visitar sus locales para disfrutar de un plato principal de cortesía de una selección de artículos.

Bed Bath & Beyond

Los veteranos, los miembros militares en servicio activo y sus cónyuges pueden obtener un 25% de descuento en toda su compra en la tienda el 11 de noviembre.

Buy Buy Baby

Los miembros del servicio y los veteranos obtienen un 25% de descuento en toda su compra desde el 11 de noviembre hasta el 14 de noviembre.

Bj’s Restaurant and Brewhouse

Bj's Restaurant and Brewhouse celebrará a los veteranos y miembros en servicio activo del país con una comida gratis valorada en hasta $14.95 y una bebida de fuente gratis.]

Buffalo Wild Wings

BWW está honrando a los héroes de Estados Unidos con un pedido gratuito de 10 alitas deshuesadas y papas fritas.

California Pizza Kitchen

California Pizza Kitchen está honrando a los veteranos y militares en servicio activo con una comida de cortesía el 11 de noviembre. El menú del Día de los Veteranos de CPK incluye una opción de un plato principal (pizza, pasta y ensaladas están disponibles) y una bebida.

Ceasars

Caesars Rewards ofrece hasta un 40% de descuento para veteranos y militares en servicio activo que reserven viajes futuros en Caesars.com del 4 al 15 de noviembre.

Chili's Grill & Bar

Chili's ofrece a los miembros del servicio una comida gratis de un menú seleccionado el 11 de noviembre.

Cici’s Pizza

Buffet para adultos gratis para veteranos con identificación militar y cupón disponible aquí.

Cracker Barrel

La cadena de restaurantes celebrará el Día de los Veteranos ofreciendo una porción gratis de pastel de Coca-Cola Double Chocolate Fudge.

Denny's

Los veteranos pueden disfrutar de un "Build your Own Grand Slam" gratuito desde las 5:00 a.m. hasta el mediodía del miércoles 11 de noviembre.

Dickey’s BBQ Pit

Los veteranos pueden obtener un sándwich clásico de puerco desmenuzado gratis en los lugares participantes el 11 de noviembre.

Dollar General

Los miembros del servicio y sus familiares obtienen un 11% de descuento en la compra total en la tienda o en línea el Día de los Veteranos.

Dunkin’

Los veteranos y los miembros del servicio militar en servicio activo recibirán una dona gratis en los lugares participantes.

Golden Corral

Desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre, Golden Corral entregará tarjetas de comida y bebida gratis a todos los miembros en servicio activo y veteranos. El cupón se puede canjear una vez hasta el 31 de mayo durante el almuerzo o la cena de lunes a jueves.

Khol's

Kohl's está duplicando su descuento del lunes militar del 15% para ofrecer a todo el personal militar activo y anterior, los veteranos y sus familias un 30% de descuento en las compras desde el 7 de noviembre hasta el 11 de noviembre.

Krispy Kreme

La tienda de donas honrará a los veteranos el 11 de noviembre dándoles una dona gratis y un café pequeño, caliente o helado.

Pizza de Little Caesars

Los veteranos y los miembros militares activos pueden recibir un almuerzo combinado gratuito, que incluye cuatro porciones del popular ¡DEEP! DEEP! DEEP! de Little Caesars al estilo Detroit. Plato de pizza, emparejado con un producto de Pepsi de 20 onzas el miércoles, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Logan’s Roadhouse

Se invita a todo el personal militar en servicio activo y retirado a disfrutar de una comida gratis del menú de American Roadhouse en honor al Día de los Veteranos. Esta oferta está disponible a partir de las 3:00 p.m. a las 6:00 p.m. en todos los restaurantes Logan's Roadhouse en todo el país.

Outback Steakhouse

Los veteranos pueden disfrutar de una bebida Bloomin 'Onion y Coca-Cola gratis el Día de los Veteranos. Outback Steakhouse también ofrecerá un 10% de descuento a todos los miembros del servicio, oficiales de policía, bomberos y socorristas con identificación válida.

Qdoba

Los miembros del servicio pueden disfrutar de algunos platos mexicanos el Día de los Veteranos con un 50% de descuento en cualquier plato principal.

Red Lobster

Los veteranos, militares en servicio activo y reservistas pueden obtener un aperitivo o postre gratis de su selecto menú del Día de los Veteranos.

Target

Los veteranos, los miembros militares en servicio activo y sus familias pueden obtener un 10% de descuento en la tienda o en línea. El cliente debe registrarse primero en www.target.com/circle/military para confirmar su elegibilidad.