Desde tlacoyos hasta artesanías: Filadelfia se viste de tricolor este cinco de mayo

Como todos los años, el cinco de mayo marca un día importante entre las relaciones de México y Estados Unidos.

Y es que el día conmemora a la batalla de Puebla, combate en el cual fuerzas estadounidenses y mexicanas se unieron por primera vez en su batalla contra un enemigo en común: Francia.

Si bien el día siempre se celebra en Filadelfia con pasión, este año, el Consulado de México decidió destacar a algunas emprendedoras mexicanas, quienes con la gastronomía y las artesanías, han puesto a su país en alto en nuestra zona.

El Cinco de Mayo marca una parte importante en la historia de México, pero no se celebra ni es un feriado en ese país. Aquí te contamos qué ocurrió ese día y por qué se celebra en Estados Unidos.

"Collares, pulseras, aretes, muchos artículos que se hacen con la Shakira que vienen de México”, destacó Marina Zavala Hernández, una de las artesanas que expuso su mercancía en el consulado.

Nuestro Jaime Becerril recorrió el consulado, donde conversó con mexicanas sobre qué las inspiró a hacer lo que hacían.

"Es el amor hacia mis hijos porque me dio covid, me puse muy grave y sentí que la vida me dio una segunda oportunidad", añadió Verónica Pérez, otra emprendedora.

A parte de exponer la cultura mexicana, Carlos Obrador, el cónsul de México en Filadelfia, le dijo a TELEMUNDO62 que este evento tiene como fin mostrar "lo vibrante y los buenos negocios que están haciendo la comunidad mexicana".