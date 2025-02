El desfile de los Eagles en Filadelfia por su triunfo será el día de San Valentín

El Día de San Valentín es común vestir de rojo, ¡pero este año todos vestiremos de verde! por la victoria de los Eagles en el Super Bowl 2025.

Este año, en el Día de San Valentín, la ciudad de Filadelfia estará más que lista para recibir a las Águilas.

Después de una victoria dominante de 40-22 frente a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX, los Philadelphia Eagles regresarán a la Ciudad del Amor Fraternal para un desfile de celebración en Broad Street y Ben Franklin Parkway el viernes 14 de febrero de 2025.

Hablando de tener un día para celebrar a las personas que amas, fanáticos podrán derrochar su amor por el equipo verde que trajo tanta alegría el domingo del gran juego.

El lunes 10 de febrero, funcionarios de Filadelfia anunciaron que el desfile de los campeones del Super Bowl será el día de San Valentín, 14 de febrero.



The City can confirm the Eagles celebration will be on Friday, February 14.



Together, with the @Eagles, we will reveal more details soon.