Fiesta en Broad Street: todo lo que debes saber sobre el Desfile de Mummers 2025

Más de 120 años de colorida historia se exhibirán en South Broad Street el día de Año Nuevo cuando los Mummers hagan su desfile anual.

Cientos de artesanos, bailarines y otros curiosos se darán cita al evento en el que las diferentes compañías de los personajes compiten por el primer lugar de la 124.ª edición del desfile Mummers Parade en Filadelfia, cuyo patrocinador principal es Live! Casino & Hotel Philadelphia .

“Estamos encantados de volver a ser el patrocinador principal del Live! Casino & Hotel Philadelphia Mummers Parade 2025”, afirmó Jake Joyce, vicepresidente sénior de marketing del casino. “Estamos orgullosos de invertir en el patrimonio cultural de Filadelfia y apoyar a los talentosos artistas, intérpretes y miembros de la comunidad que han hecho de este desfile un espectáculo durante 124 años y contando”.

Ya sea que seas parte de un club local que participa en las festividades, seas parte de la multitud o simplemente seas un ciudadano de Filadelfia desinteresado que se pregunta cómo será este miércoles 1 de enero, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el Desfile de Mummers de 2025.

¿Cuándo y dónde es el desfile de Mummers?

Si el tiempo lo permite, el 124º Desfile de Mummers comienza a las 9 a. m. del 1 de enero de 2025 y está previsto que se prolongue hasta alrededor de las 5 p. m.

Los Mummers comenzarán en 17th y Market y luego se dirigirán hacia el Ayuntamiento de Filadelfia antes de bajar por South Broad Street hasta Washington Avenue.

A lo largo de la ruta, se instalarán varias áreas de actuación oficiales para que los grupos presenten sus parodias. Se instalará un estrado de jueces en el lado oeste del Ayuntamiento en Dilworth Plaza al comienzo de la ruta. Podrás comprar entradas para conseguir un lugar en las gradas.

También puedes conseguir entradas para ver la final de Fancy Brigade en el Centro de Convenciones de Pensilvania de 11:30 a. m. a 4 p. m. y de 5 p. m. a 8 p. m. el día de Año Nuevo.

Una vez finalizado el desfile, la fiesta no oficial continúa en el barrio de Pennsport, en el sur de Filadelfia, a lo largo de South 2nd Street, también llamada "Two Street". Muchas de las sedes de los Mummers, donde los artistas suelen pasar gran parte del año preparándose para la fiesta de Año Nuevo, se encuentran en el barrio.

¿No quieres pasar frío esperando que pasen los Mummers?

Este año, el desfile completo de los Mummers del Casino & Hotel Philadelphia 2024 Live! se transmitirá nuevamente por WFMZ-TV y MeTV2, anunciaron los organizadores. Los expersonajes de noticias de televisión de Filadelfia (y el dúo de esposos) Larry Mendte y Dawn Stensland presentarán la transmisión, con la ayuda y el conocimiento de varios comentaristas de los Mummers.

¿Cómo funciona la competencia en el Mummers Parade?

Los clubes se dividen en cuatro categorías: Comic, Wench, Fancy y String Bands, según los organizadores.

El desfile de 2025 contará con un club elegante, 10 brigadas de chicas, tres clubes de comediantes y 14 bandas de cuerdas, según los organizadores del desfile.

Los cómicos visten trajes coloridos y suelen realizar espectáculos que parodian hechos recientes, mientras que las Wench Brigades realizan actos similares, pero suelen añadir instrumentos. Las String Bands ofrecen actuaciones musicales completas con utilería y vestuario dramático.

Se entregan premios en distintas categorías en cada división, pero el premio principal es el derecho a seguir alardeando. Vuelve a consultar en 2025 para descubrir qué grupos y Mummers ganaron.

¿Se requieren entradas para el desfile de Mummers?

Asistir al desfile es gratis, pero si desea mejorar su experiencia, puede comprar boletos para el área de asientos cerca del estrado de los jueces, cerca del Ayuntamiento. Esos boletos cuestan $25 y se pueden comprar a través del Centro de visitantes de Independence .

Las entradas para los espectáculos de Fancy Brigades en el Centro de Convenciones comienzan en $28 y también se pueden comprar a través del Centro de Visitantes.

¿No hay controversia en torno a los Mummers?

El desfile de los Mummers se promociona como una tradición "consagrada por el tiempo" y "familiar" . Sin embargo, muchos han descrito las festividades de los Mummers como racistas , homofóbicas y culturalmente insensibles.

La polémica más reciente salió a la luz en 2020, cuando un miembro de la brigada "Froggy Carr" se pintó la cara de negro en el desfile y luego defendió su decisión de hacerlo . Como resultado, la brigada fue descalificada del evento y el entonces alcalde Jim Kenney lo calificó de "aborrecible".

Kenney amenazó con terminar por completo el apoyo de la ciudad al desfile en una carta de 2020 a cada uno de los grupos Mummers.

“Este desfile tiene una historia infame de uso de temas racial y culturalmente insensibles, y la reiterada incapacidad de los líderes de Mummers para controlar el uso de caras pintadas de negro por parte de algunos participantes amenaza el continuo apoyo de la ciudad al desfile”, escribió Kenney.

En los últimos años, los Mummers han hecho esfuerzos por no avivar la controversia.

Cierres de calles y restricciones de estacionamiento para el desfile de Mummers de 2024

Habrá bastantes cierres de calles en todo el centro de la ciudad y el sur de Filadelfia el día de Año Nuevo.

La ciudad reveló su plan de cierres de calles y restricciones de estacionamiento:

"Las restricciones de estacionamiento comenzarán a aplicarse con antelación el domingo 29 de diciembre en algunos tramos de la ruta del desfile, que comienza en el Ayuntamiento y avanza hacia el sur hasta Washington Avenue a través de Broad Street. La mayoría de las restricciones de estacionamiento y tráfico se levantarán una vez concluido el evento".

Domingo 29 de diciembre de 2024

"Está prohibido estacionar desde las 6 p. m. del 29 de diciembre hasta las 6 p. m. del 2 de enero en el lado oeste de la calle 15, desde Arch Street hasta Ranstead Street", dijo la ciudad. "Los vendedores ambulantes o en las aceras no podrán estacionar en esta área durante este período".

Lunes 30 de diciembre de 2024

El tramo de la calle 15 en el bulevar John F. Kennedy estará cerrado al tráfico en dirección sur para la entrega e instalación de equipos. El cierre comenzará a las 9 a. m. del 30 de diciembre y durará hasta las 7 a. m. del 2 de enero.

Domingo 31 de diciembre de 2024

Por ciudad:

Está prohibido estacionar en las siguientes calles desde las 4 a. m. del 31 de diciembre hasta las 6 p. m. del 1 de enero:

Market Street desde la calle 15 hasta la calle 21 (ambos lados)

Bulevar JFK desde Juniper Street hasta 20th Street (ambos lados)

La calle 15 estará cerrada al tráfico vehicular desde John F. Kennedy Boulevard hasta Market Street desde las 10 a. m. del 31 de diciembre hasta las 5 a. m. del 2 de enero.



Market Street estará cerrada al tráfico vehicular desde la calle 15 hasta la calle 21 desde las 10 a. m. hasta las 3 p. m. el 31 de diciembre. A las 3 p. m., Market Street volverá a abrir y se permitirá el tráfico en dirección este por Market Street hasta la calle 15 y continuar en dirección sur por la calle 15.

Lunes 1 de enero de 2025

Por ciudad:

Las siguientes calles estarán cerradas al tráfico vehicular a partir de las 3 a. m. del 1 de enero hasta la conclusión del desfile:

15th Street desde Arch Street hasta Chestnut Street

Market Street desde 15th Street hasta 21st Street

Benjamin Franklin Parkway desde 16th Street hasta 20th Street

North Broad Street desde Cherry Street a John F. Kennedy Boulevard

16th Street desde Chestnut Street a Race Street

17th Street desde Ben Franklin Parkway hasta Ludlow Street

18th Street desde Ludlow Street hasta Race Street

19th Street desde Ben Franklin Parkway hasta Chestnut Street

1500 block de Ranstead Street

1300 block de Carpenter Street

1000 block de South 13th Street

Chestnut Street desde 15th Street hasta 18th Street (north side)

Cherry Street desde 15th Street hasta 17th Street

Arch Street desde 15th Street hasta 17th Street

Washington Avenue desde 12th Street hasta 18th Street

Broad Street estará cerrada al tráfico vehicular desde South Penn Square hasta Washington Avenue el miércoles 1 de enero, a partir de las 7 a. m. y hasta la conclusión del desfile.

"No se permitirá el paso de vehículos por Broad Street mientras se desarrolla el desfile", indicó la ciudad. "Se pueden esperar retrasos durante el transcurso del evento. Se recomienda a los conductores que eviten la zona utilizando rutas alternativas y que calculen tiempo adicional para conducir en las zonas cercanas al evento. Los conductores también deben abstenerse de estacionar en doble fila, lo que crea congestión, limita el flujo de tráfico y es ilegal".

Restricciones adicionales de estacionamiento el 1 de enero de 2025

Por ciudad:

Las zonas temporales de “No estacionar” estarán vigentes desde las 2 a. m. hasta las 6 p. m. el miércoles 1 de enero, en ambos lados de la calle, a menos que se indique lo contrario:

Broad Street desde Arch Street hasta Ellsworth Street

Juniper Street desde John F. Kennedy Boulevard hasta East Penn Square

South/East Penn Square desde 15th Street hasta Juniper Street

Benjamin Franklin Parkway desde 16th Street hasta 20th Street

Logan Circle (north side)

North Broad Street desde Cherry Street hasta John F. Kennedy Boulevard

16th Street desde Chestnut Street hasta Race Street

17th Street desde Ben Franklin Parkway hasta Ludlow Street

18th Street desde Ludlow Street hasta Race Street

19th Street desde Ben Franklin Parkway hasta Chestnut Street

19th Street desde John F. Kennedy Boulevard hasta Market Street

1500 block de Ranstead Street

1300 block de Carpenter Street

1000 block de South 13th Street

Chestnut Street desde 15th Street hasta 18th Street (north side)

Cherry Street desde 15th Street hasta 17th Street

Arch Street desde 15th Street hasta 17th Street

Washington Avenue desde 12th Street hasta 18th Street

¿Cuál es el plan de SEPTA para llevarte al desfile?

La ciudad sugiere que los asistentes al desfile utilicen las líneas de metro Broad Street y Market-Frankford de SEPTA para desplazarse. Ambas son accesibles desde las líneas de trenes regionales de SEPTA y PATCO.

Se esperan desvíos en las líneas de autobús antes y durante el desfile, dijo la ciudad.

Martes 31 de diciembre de 2024

Las siguientes rutas de SEPTA se desviarán de su ruta normal a partir de las 8:15 a. m. del martes 31 de diciembre hasta aproximadamente las 2 a. m. del miércoles 1 de enero:

4, 16, 17, 27, 31, 32, 33, 38, 44, 48, 62, 124, 125, BSO y MFO

Miércoles 1 de enero de 2025

Las siguientes rutas de SEPTA se desviarán de su ruta normal a partir de las 2 a. m. del miércoles 1 de enero hasta aproximadamente las 11:59 p. m.:

2, 4, 7, 9, 12, 16, 17, 21, 27, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 64, 124, 125, BSO y MFO

Las siguientes rutas de SEPTA se desviarán de su ruta normal a partir de las 6 a. m. del miércoles 1 de enero hasta aproximadamente las 11:59 p. m.:

29, 57 y 79

Consulte el sitio web de SEPTA para conocer las actualizaciones o cambios en el servicio.

¿Cuál es el plan de Filadelfia para mantener a todos a salvo?

Este es el plan de seguridad pública de la ciudad:

"No se deben dejar bolsos ni artículos desatendidos. En caso de emergencia o para informar sobre una persona, actividad o artículo sospechoso (una mochila, un paquete, un contenedor), notifique a un oficial de policía de inmediato o llame al 911. No intente abrir, mover, cubrir ni tocar un artículo sospechoso.



"El público debe esperar congestión en el área. Si asiste al evento, haga un plan con respecto a la conducción, el transporte público, el estacionamiento y la supervisión de los niños. Se recomienda que los asistentes usen ropa cómoda y apropiada para el clima.



"Todos los lugares mencionados anteriormente y el área circundante están designados como una "Zona sin drones". No se permiten sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) ni drones de ningún tipo.



"Para obtener consejos e información general sobre cómo estar preparado y listo para eventos especiales, lea la Guía de seguridad para eventos especiales ".

¿Qué pasa si llueve demasiado fuerte?

El sábado 4 de enero de 2025 es la fecha de lluvia para el desfile, dijo Visit Philadelphia . En la fecha de lluvia, el desfile también comenzaría a las 9 a. m.