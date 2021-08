Despiden empleado de Starbucks por pleito con cliente

Una entre un empleado y un cliente de un Starbucks de Center City durante el fin de semana escaló tanto que provocó el despido del trabajador.

El incidente ocurrió dentro del Starbucks que ubica en las calles 15th y Walnut, el pasado sábado, alrededor de la 1:30 p.m.

La clienta, que no quiso revelar su identidad, le dijo a nuestra cadena Herman aNBC10 que la terrible experiencia comenzó después de que los empleados de Starbucks prepararan incorrectamente las bebidas que ella pidió.

"Se hicieron mal, así que le pedí que lo rehiciera y él tenía actitud", dijo. “Cuando lo rehizo, tenía actitud. Llenó mi taza hasta la mitad con caramelo y la golpeó contra el mostrador".

La mujer dijo que luego pidió hablar con un gerente, pero los empleados le dijeron que no había nadie alrededor. Luego dijo que un empleado la golpeó en la cara con un trapo.

"Él tomó su trapo mojado y me golpeó en la cara con él", dijo. “Así que empezamos a pelear. Me sorprendió por un segundo. Luego me atacó, así que yo se lo devolví”.

Si bien la mujer dijo que simplemente se estaba defendiendo después de ser atacada por el empleado, el empleado, identificado como Robert Freda, afirmó que en realidad era al revés.

"Tengo un ojo morado", le dijo a NBC10. “Tengo contusiones aquí. Marcas en mi cuerpo aquí. Si alguien quedó con más daño, ese fui yo”.

Freda negó haber golpeado a la mujer con el trapo mojado.

"Le agité un trapo húmedo en la cara que tenía en la mano", dijo. “Sin tratar de golpearla ni nada por el estilo, ella procedió a saltar a través del mostrador y me golpeó. Y en ese momento mi respuesta de lucha o huida entró en acción".

Un portavoz dijo a NBC10 que Freda fue despedido después de su investigación inicial.

"No hace falta decir que Starbucks es un lugar donde todos deben sentirse bienvenidos", escribió el portavoz. “Puedo confirmar que hemos separado al socio (empleado) después de nuestra investigación inicial. El tipo de comportamiento descrito en este incidente no es indicativo del tipo de dignidad y respeto que queremos que nuestros socios y clientes muestren en nuestras tiendas".

Starbucks también dijo que parte de su investigación incluye revisar el video del incidente desde el interior de la tienda. Si bien no planean publicar el video, le dijeron a NBC10 que mantienen su decisión de eliminar a Freda.

Freda le dijo a NBC10 que estaba arrepentido por cómo la situación se intensificó tan rápidamente, pero insiste en que solo estaba tratando de protegerse a sí mismo.

“Ella inició un ataque real”, dijo.

El cliente, mientras tanto, planea presentar los cargos.

"Lo que hizo no debería haber sucedido en absoluto", dijo. "No haces eso".