Despiden trabajador de cortes por arrancar pancartas “Black lives matter”

Un trabajador de las cortes de familia en Filadelfia fue despedido luego de que se diera a conocer un video controversial en el que se le ve arrancando pancartas de “Black lives matter” al sur de la ciudad.

Las imágenes fueron captadas por activistas el pasado fin de semana en Columbus Square justo entre las calles 12th y Reed.

El individuo fue identificado como Michael Henkel, quien fungía como supervisor en la corte de familias.

En el pietaje se escucha una mujer gritándole “Black lives matter” o “Las vidas negras importan” y el sujeto respondió “Not to me they don’t” o “No para mí”.

Martin O’Rourke, el portavoz de la corte de familia, dijo que el despido de Henkel fue un cumulo de faltas al código de conducta.

“El despido tuvo que ver con varias faltas al código de conducta y a las políticas de discriminación en el empleo”, apuntó. “La corte toma muy en serio este tipo de faltas y cree que el Sr. Henkle mostró un comportamiento que no es aceptable para un empleado de nuestro gremio”.

El video fue publicado en Facebook el domingo, en un fin de semana donde varias personas se armaron de bates e intentaron defender el vandalismo de la estatua de Cristóbal Colón en Marconi Plaza. Todo esto hasta el punto que la Policía tuvo que intervenir.