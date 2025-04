Diáspora dominicana en Philly pide tres días de duelo por tragedia en el Jet Set

La diáspora dominicana en Filadelfia se sumergió en un duelo total tras el colapso de la discoteca Jet Set, la madrugada del martes en Santo Domingo, República Dominicana.

El trágico suceso dejó del saldo de múltiples muertos y heridos, conforme siguen sacando escombros y alistando la investigación sobre lo ocurrido.

“Me siento un poco decaído, porque como artista que soy, para mi eso fue un golpe en el corazón”, destacó el barbero y artista Salsa Mambo. “Lo primero que me vino a la mente fue que he estado ahí en esa discoteca. Gracias a Dios estoy aquí, porque este mes pensaba ir para allá, para el Jet Set y por el destino no pude”.

El músico recordó al artista Rudy Pérez, quien estaba amenizando en el sitio cuando ocurrió el desplome, con un “es muy doloroso”. Cabe destacar, que Pérez figura como uno de los heridos y está en el hospital.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

“La comunidad dominicana estamos de luto y queremos que el gobierno nos de tres días de duelo para apoyar a todos allá”, destacó Kerlin Herrera. “No hay quien quiera estar metido en un accidente como ese. Es algo bien fuerte y que Dios meta mano a los familiares de los fallecidos”.

Sixto Sosa recalcó que “me siento triste porque fui mucho a esa discoteca a trabajar como músico. Es triste porque uno se siente bien dominicano cuando iba allí en busca de alegría no de tristeza. Mis condolencias para toda esa gente”.

Vierny Díaz agregó que “hay que pensar en la familia de uno y ponerse en los zapatos de esa gente y cómo se sienten. Esa discoteca es famosa y ahora los que no la conocían la conocerán de esa forma y es una pena. Tratemos de salir lo menos posible a la calle. En la calle uno lo que se busca son problemas”.

Lo último de la investigación

El mayor general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento de 44 personas y el traslado de 146 afectados a distintos centros de salud.

El exlanzador de la MLB, Octavio Dotel, se encuentra entre las víctimas mortales del derrumbe, según la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Jaime Becerril con el reportaje desde Filadelfia.

La tragedia ocurrió cuando el famoso merenguero Rubby Pérez se presentaba en la discoteca. Hay al menos 13 muertos. Mira aquí las imágenes. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo