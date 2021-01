Difícil cubrir la demanda de vacunación tras ampliación de elegibilidad

Algunos de los sistemas de salud más grandes de Pensilvania señalaron que no hay suficiente suministro para satisfacer la creciente demanda de la vacuna de coronavirus, después de que el estado ampliara enormemente la elegibilidad esta semana.

Pensilvania, que superó las 20,000 muertes atribuidas a la pandemia de coronavirus el jueves, amplió la elegibilidad inicial para incluir a personas de 65 años o más, así como a personas más jóvenes con problemas de salud graves que los ponen en mayor riesgo. El estado había estado dirigiendo la vacuna a los trabajadores de la salud y a los residentes de los centros de atención a largo plazo.

La expansión significa que alrededor de 3.5 millones de personas ahora son elegibles para recibir una de las dos vacunas aprobadas.

El problema, según funcionarios del hospital, es que las asignaciones semanales todavía son extremadamente limitadas y no hay indicios de cuándo la vacuna podría comenzar a llegar en cantidad suficientemente grande para cumplir con la demanda.

"Simplemente no tenemos suministros de vacunas adecuados o una notificación clara de cuándo y cuánto llegará para poder cumplir con este nuevo grupo mucho más grande que puede beneficiarse", lee un comunicado emitido por un consorcio de 11 hospitales y sistemas de salud del oeste de Pensilvania. "Eso significa que muchas solicitudes de vacunación no se atenderán en los próximos días o semanas, y esto no es por falta de deseo".

Uno de los miembros del consorcio informó un aumento en el interés después del anuncio del estado el martes.

“La gente empezó a pensar: 'Necesito llamar ahora mismo”, dijo el jueves el Dr. Donald Yealy, director médico senior de UPMC.

Yealy dijo que UPMC está listo para poner más inyecciones, pero, por ahora, seguirá concentrado en vacunar a los trabajadores de la salud, los residentes y el personal de los hogares de ancianos. Dijo que UPMC no planea programar citas para las personas que son recientemente elegibles para la vacuna hasta que tenga un suministro adecuado.

"Necesitamos muchas más vacunas y un conocimiento claro de cuándo llegará", dijo Yealy. "No quiero prometerle a las personas de esos grupos de edad y de esos grupos de afecciones una vacuna que no está aquí".

La primera fase ampliada del plan de vacunas del estado ahora incluye a personas de 65 años o más; fumadores; mujeres embarazadas; personas clínicamente obesas; y residentes menores de 65 años con afecciones médicas como cáncer, enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo dos o un sistema inmunológico comprometido.

Más de 450,000 personas en Pensilvania han recibido al menos una dosis de la vacuna desde que comenzaron los envíos el mes pasado.

Al igual que UPMC, Lehigh Valley Health Network dijo que no tiene un suministro adecuado de la vacuna para comenzar con los pacientes que el estado hizo elegibles esta semana, aunque les permite registrarse.

La capacidad del sistema de salud para ofrecer la vacuna a ese grupo más grande "depende de que obtengamos el suministro de la vacuna, y no sabemos cuándo ni cuánto vamos a recibir", dijo Brian Downs, portavoz de Lehigh Valley.

Por el contrario, Geisinger, otro gran sistema de salud, dijo que está comenzando a vacunar a las personas que cumplen con los criterios ampliados del estado. También lo es Penn State Health, aunque también advirtió que su suministro no es suficiente para llegar a 200,000 pacientes que el sistema de salud ha identificado como elegibles actualmente.

Los departamentos de salud municipales se enfrentan a las mismas limitaciones.

En su asignación actual, el condado de Montgomery, que tiene su propio departamento de salud, dijo que podría pasar un año antes de que todos los que ahora son elegibles para la vacuna sean vacunados. Más de 250,000 personas en el condado de Montgomery están en ese primer grupo; hasta la fecha, el condado ha vacunado a más de 10,000.

Aunque el estado expandió drásticamente la elegibilidad, “no ha habido un aumento comparable en la cantidad de vacuna que estamos recibiendo”, dijo el Dr. Val Arkoosh, médico y presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Montgomery. "Tenemos un largo camino por recorrer aquí, y todos tenemos la esperanza de que aumente el suministro de vacunas. Sé que esto ha sido realmente confuso y muy frustrante para mucha gente".

El lento lanzamiento de la vacuna se produce cuando el Departamento de Salud del estado informó otras 260 muertes por el nuevo coronavirus, lo que eleva el total estatal a más de 20,000 desde el comienzo de la pandemia.

Las nuevas infecciones y hospitalizaciones confirmadas en Pensilvania se han ido reduciendo.