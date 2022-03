Director de escuela católica acusado de robo

Un principal de una escuela católica en Montgomery County enfrenta cargos por robo mediante una tarjeta de crédito de la institución.

El fiscal de distrito del condado, Kevin R. Steele, y el jefe de la Policía del municipio de Upper Dublin, Francis Wheatley, anunciaron el arresto de John C. McGrath, de 56 años, por múltiples delitos relacionados con el robo de más de $25,000 de la escuela católica regional Our Lady of Mercy en Maple Glen.

La Policía de Upper Dublin fue contactada el cuatro de noviembre de 2021 por un funcionario de la Arquidiócesis de Filadelfia con respecto a una investigación interna que indicó que el director McGrath, había estado robando fondos escolares durante un período de tiempo, se informó en comunicación escrita.

La investigación realizada por la Policía del municipio de Upper Dublin encontró que McGrath había realizado pagos no autorizados para gastos personales, vacaciones y gastos de entretenimiento utilizando tarjetas de crédito escolares por un total de $25,436.54.

Según las autoridades, McGrath usó una tarjeta de crédito emitida por la escuela, Venmo y Amazon para las transacciones fraudulentas. Se dijo que usó Venmo vinculado a una tarjeta de crédito de la escuela para realizar 11 transacciones que resultaron ser personales por un total de $12,777.15. Esas transacciones incluyeron cinco pagos de alquiler por la residencia personal del acusado. La tarjeta de crédito de la escuela se usó para 76 transacciones adicionales por un total de $7,905.29, que también resultaron ser personales. Esos cargos fueron por restaurantes, bares, Door Dash, Uber, estadías en hoteles y compras en Amazon de ropa y artículos para el hogar, algunos de los cuales fueron obsequiados a un maestro de la escuela. Además, los cargos en la tarjeta de crédito de la escuela por un total de $ 3,554.10 fueron para una conferencia inexistente en Washington, DC. Los gastos fueron para una estadía en un hotel y restaurantes para unas vacaciones tomadas por McGrath, su hermano y un maestro, se informó. Finalmente, a mediados de 2020, McGrath recaudó $1,200 a través de su cuenta personal de Venmo de familias escolares para comprar camisetas "OLM Strong"; ese dinero nunca fue transferido a las arcadas escolares, dijo la fiscalía.

McGrath está acusado de varios delitos graves, entre los que se incluyen negociar con ganancias de actividades ilícitas, robo por apropiación ilegal, robo por engaño, recepción de propiedad robada y fraude de dispositivo de acceso, así como falsificación no jurada ante las autoridades. Fue procesado y se le fijó una fianza de $50,000 sin garantía y fue puesto en libertad.