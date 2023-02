Disciplinarán alumnas de St. Hubert que publicaron imágenes racistas en las redes sociales

Una escuela católica de niñas al noreste de Filadelfia investiga a un grupo de sus alumnas quienes supuestamente publicaron videos en redes sociales con contenido racista.

Las imágenes fueron removidas de la plataforma inicial en las que fueron ubicadas, pero se hicieron virales tras otras personas compartirlas en diferentes espacios cibernéticos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Una avalancha de mensajes en contra de la institución educativa, las estudiantes y sus padres no se hicieron esperar. De hecho, hasta una manifestación pequeña se celebró la tarde del miércoles frente al plantel.

Se trata de la escuela superior St. Hubert cuya presidenta Liz pando y principal Gina MacKenzie enviaron una comunicación escrita explicando que se mantiene investigando y que en la institución no se permite el racismo. “Temprano nos trajeron a nuestra atención que un puñado de nuestros estudiantes publicaron imágenes y videos en las redes sociales de naturaleza racial. Somos una institución católica que busca la integridad y la fe de las mujeres y vemos el racismo como un pecado mortal. No hay espacio para esto en nuestros corazones no habrá tolerancia para este tipo de comportamiento en St. Hubert”.

En las imágenes obtenidas por TELEMUNDO 62 se puede ver a una joven pintándole la cara con aerosol negro a otra y diciéndole epítetos raciales tales como: “no eres más que una esclava” y “después de esto vas a lavarme la ropa”. Al mismo tiempo la menor cuyo rostro estaba siendo pintado miró a la cámara y dijo: “soy negra y estoy orgullosa de serlo”.

Otras publicaciones mostraron al mismo grupo de chicas riéndose con la foto de la joven con el rostro y las manos pintadas de negro bajo el emblema “Mes de la herencia negra”.

La Arquidiócesis de Filadelfia también opinó sobre la situación por escrito. “Estamos descorazonados por el hecho de que alguien que esté conectado con las escuelas católicas pueda mostrar tan vil comportamiento. Reconocemos que las acciones de estas estudiantes abrieron heridas dolorosas. Los responsables no están en el plantel hoy (miércoles) y están siendo disciplinados apropiadamente”.

Explicaron que siguen investigando si algún otro alumno estuvo involucrado en el proceso y también será disciplinado. “Queremos hacer bien claro que no hay espacio para el racismo y el odio en Saint Hubert o en ninguna otra de nuestras escuelas”.