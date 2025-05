Dish It Up regresa este junio en apoyo de Women Against Abuse

La 17ª competición anual de mujeres chef y recaudación de fondos reunirá a las mejores chefs y líderes de Filadelfia para una noche de delicias culinarias y entretenimiento que beneficiará a las sobrevivientes de la violencia doméstica.

Women Against Abuse, Inc., la agencia líder de violencia doméstica de Filadelfia, organizará su 17mo evento filantrópico culinario anual, Dish It Up, el jueves 11 de junio de 6 a 9pm en el Crystal Tea Room. Las mejores chefs y líderes comunitarios de Filadelfia se reunirán para una velada caritativa con bocadillos dulces y salados de los mejores restaurantes de la ciudad, bar abierto premium, jueces de celebridades, DJ, photobooth y más. VIP Hour, y más, en apoyo de los sobrevivientes de violencia doméstica.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir aquí.

El evento anual, que atrae a cerca de 450 líderes comunitarios cada año, se llevará a cabo en el lujoso Crystal Tea Room ubicado en The Wanamaker Building (100 E Penn Square, 9th Floor). NBC10 y Telemundo62 son los socios oficiales de Dish It Up 2025. El evento de este año será presentado por la personalidad de la televisión local, Aunyea Lachelle, reportera de estilo de vida y entretenimiento de NBC10.

Las puertas se abrirán a las 5 p.m. para una hora VIP que incluye entremeses, entretenimiento en vivo y más. De 6 a 9 p.m., las mejores chefs de Filadelfia competirán por el mejor plato salado y dulce de la noche, seleccionado por un panel de jueces famosos, incluyendo a la consumada chef, ex restauradora y escritora gastronómica nominada a James Beard, Kiki Aranita; la icónica veterana de la radio Patty Jackson de WDAS, una estación de iHeartMedia de Filadelfia; y el Influencer Gastronómico de Filadelfia del Año 2023 de la revista Philadelphia, Josh Moore de @josheatsphilly.

“Dish It Up es una oportunidad única para disfrutar de deliciosa comida de algunas de las mejores chefs de Filadelfia mientras recauda fondos para nuestros programas que salvan vidas”, dijo Joanna Otero-Cruz, Directora Ejecutiva y Presidenta de Women Against Abuse. “Esta no es tu típica gala o gala de premios. Los huéspedes se divierten mezclándose mientras prueban las degustaciones dulces y saladas y disfrutan de cócteles. Es un evento muy divertido e inspirador para una causa muy importante.

Los chefs participantes de 2025 incluyen:

Cristina Martinez, South Philly Barbacoa and Casa Mexico

Dawn Frazier, Ms. Dawn’s Catering and Café

Denise Gesek, Insatiable

Emily Chellew, Cry Baby Pasta

Justine MacNeil, Fiore

Kate Honeyman, Walnut Hill College

Kate Hughes, High Street Philadelphia

Maeve Joyce, Ocean Prime

Mariangeli Alicea Saez, Cantina La Martina and Elévate

Miranda Watson, Sundry Mornings

Stephanie Willis, Everybody Eats

Tanesha Trippett, Jacob’s Northwest

Además de la emocionante competencia de chef, el patrocinador GOYA estará sirviendo sabor, en vivo en su estación de comida interactiva, que mostrará una variedad de productos favoritos de GOYA en acción.

Los invitados serán introducidos al evento por una alfombra morada y podrán disfrutar de varias activaciones fotográficas a lo largo de la noche, incluida una cabina de fotos 360. Además de los platos dulces y salados de los mejores chefs de Filadelfia, los asistentes se deleitarán con una barra libre. Para los que no beben, los huéspedes pueden disfrutar de los cócteles del colectivo Gem Life de Nueva Jersey.

Los boletos cuestan $ 150 para la admisión general y $ 75 para jóvenes profesionales y se pueden comprar aquí.