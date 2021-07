Dolor y pérdida: lo que les resta a familiares de víctimas de las balas

El mayor golpe de la violencia armada en Filadelfia se lo llevan las familias de las víctimas y las comunidades en riesgo.

Si bien parece que es cuento de nunca acabar, porque a diario se reportan tiroteos con muertos y heridos, los esfuerzos por detener la crisis son variados, pero para algunos no son suficientes.

Una familia hispana del norte de la ciudad llora la perdida de una de los suyos. Y es que Selena Rivera, de 25 años, fue una de las perecidas de un tiroteo donde tres personas resultaron heridas en la cuadra 300 de West Hundington Street, el lunes.

“No se merecía esta muerte, de verdad no se la merecía. Ella no se la merecía”, destacó la madre de la víctima Angela Arlequín. “Da pena que se pierda una vida tan joven. Eso me destroza mi corazón”.

“Mi nieto está destrozado, destrozado. También porque ellos siempre estaban juntos, ella no lo dejaba solo”, agregó Arlequín sobre el hijo de la víctima.

Todo esto ocurre en medio de un debate por una declaratoria de emergencia por la crisis de violencia armada en Filadelfia. El alcalde Jim Kenney se reusó a la ordenanza debido a que entiende que hay varios programas de ayuda corriendo para erradicar el problema, mientras otros creen que se necesitan fondos adicionales.

Benjamín Nieves, un experto en seguridad, reaccionó ante la negativa del alcalde con “porqué esperar que sean 500 que sean 400 para tomar una acción que se debió haber tomado mucho antes”.

Y es que ya van más de 300 personas muertas por la violencia armada en lo que va de año. “Hay que ser proactivo y tomar acciones antes de que continúen. Hay que aumentar la presencia policiaca, darle más herramientas a la Policía. Que los tribunales lleven a las personas que arrestan de verdad a la cárcel”, apuntó Nieves.

Esto es loq ue sabemos sobre el caso de Selena Rivera: una persona fue arrestada en conexión al suceso.