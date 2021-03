Dónde, cómo y cuándo podrás vacunarte en nuestra área

A pesar de que los esfuerzos de inmunización en todo el país van de viento en popa, cabe señalar que cada estado va a su propio paso.

Pensilvania, por ejemplo, ha logrado vacunar a más de cuatro millones de personas mientras que Nueva Jersey continúa vacunando a más personas ante en pie a un aumento de casos de coronavirus.

Ante las diferencias en velocidad que ambos estados efectúan sus esfuerzos de inmunización, te presentamos todo lo que sabemos sobre ambos:

¿Cuántas personas en Nueva Jersey se han vacunado hasta ahora?

Según las cifras del estado, hasta en el 26 de marzo, Nueva Jersey ha vacunado aproximadamente a 2.5 millones de personas con al menos una dosis. De esas, 1.3 han recibido ambas.

Esto significa que el Estado Jardín ha logrado vacunar alrededor del 30% de su población de 8.8 millones mientras que el 15% ha recibido las dos dosis.

¿Cómo se compara el progreso de vacunación de Nueva Jersey con el resto del país?

Al observar cuántas dosis de vacunas ha administrado Nueva Jersey por cada 100,000 personas, el estado se posiciona en el puesto #16 entre los estados con más dosis administradas, según datos de los CDC.

No obstante, el estado ocupa el puesto #11 entre los estados con la población vacunada con al menos una dosis y el puesto #21 entre los estados que han vacunado a su población con dos dosis.

COVID-19 Vaccinations

See how many doses of vaccine that Pennsylvania, New Jersey and Delaware have administered at the state and county level.

El estado también tabula en el puesto #41 entre los estados con la población mayor a 65 vacunados, donde, según los CDC, el 67.3% de la población bajo esa categoría ha recibido al menos una vacuna.

¿Qué está haciendo Nueva Jersey para alcanzar a más personas con la vacuna?

E gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha señalado que busca vacunar al 70% de su población para julio.

Tan solo el viernes, Nueva Jersey anunció que extenderá la elegibilidad de vacunaciones a aquellos con 55 años o más y para aquellos con al menos 16 años con discapacidades intelectuales.

¿Cuál es el problema de infecciones de Nueva Jersey?

A pesar de que el aumento de casos en el estado podría sonar alarmante, en perspectiva, Nueva Jersey califica entre los estados con menos casos a nivel nacional.

Desde el 24 de marzo, Nueva Jersey a registrado alrededor de 4,151 casos de coronavirus diarios, según datos de los CDC.

¿Dónde puedo registrarme para recibir la vacuna?

Para los residentes de Nueva Jersey, visita el sitio oficial del estado para registrarte para recibir la vacuna.

¿Cuántas personas en Pensilvania se han vacunado hasta ahora?

De acuerdo con información publicada el marzo 19 por el estado, más de 4.7 millones han recibido al menos la primera dosis del antídoto en Pensilvania.

Cabe señalar que los datos no incluyen al condado de Filadelfia (Que desde el 25 de marzo, ha vacunado con las dos dosis a un total de 191,000 personas y a 291,000 con una sola dosis).

¿Dónde queda Pensilvania en su proceso de vacunación a comparación de otros estados?

A pesar de que el Departamento de Salud del estado repite una y otra vez que Pensilvania es uno de los estados que más dosis ha administrado, este dato es engañoso ya que Pensilvania también es uno de los estados con mayor población.

Para saber si realmente Pensilvania está administrando las vacunas eficazmente, uno tiene que ver el número de vacunados por cada 100,000 habitantes.

Si se usa esa métrica, según datos de los CDC, Pensilvania califica en el puesto #19 en cuanto al número de vacunas administradas.

¿Cómo es que Pensilvania busca acelerar sus vacunaciones?

Una forma en que el estado busca acelerar sus procesos es distribuyendo más vacunas a farmacias y otros proveedores de atención médica.

Por medio de la estrategia de "asignación focalizada", los proveedores de atención médica han demostrado ser eficaces en la administración de dosis y en la administración de datos sobre ellas.

Y es que al compilar más información, las farmacias pueden saber de antemano cuánta vacuna pueden esperar para poder programar citas continuamente para las personas.

Esta iniciativa estatal ha demostrado ser extremadamente efectiva, ya que tras su implementación, Pensilvania ha alcanzado el segundo lugar en número de dosis administradas por cada 100,000 habitantes.

Para saber dónde puedes recibir el pinchazo, utiliza el mapa interactivo del estado.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna ahorita?

Por ahora, Pensilvania está vacunando a aquellos en el grupo 1A.

Este grupo incluye a trabajadores de salud, personas de 65 años de edad o más, o aquellos de entre 16 a 64 años con enfermedades preexistentes.

Asimismo, el estado ha comenzado a vacunar al personal de educación y a medida que más dosis de Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer lleguen, Pensilvania buscará expander la eligibilidad a:

Empleados de Correcionales

Trabajadores de tiendas de supermercados

Bomberos

Trabajadores agrícolas y de restaurantes

¿Por qué va muy lento el proceso de vacunación?

Los funcionariso estatals han apuntado a la falta de suministros de vacunas pro parte del gobierno federal.

Pero algunas farmacias se han quejado de falta de dirección e información por parte del estado, que según ellos, no les proporciona de manera anticipada información sobre cuántas vacunas recibirán.

¿Dónde puedo registrarme para ser vacunado?

Si buscas averiguar si eres elegible para recibir la vacuna, usa la herramienta de "Tu Turno" del estado de Pensilvania.

Para Pensilvania, debes acceder al sitio oficial del estado para registrarte para recibir una cita.

Para Filadelfia, accede al sitio de la ciudad para recibir la vacuna en una de sus más de seis clínicas locales.