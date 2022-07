¿Dónde es más probable que te roben el auto?

A Alicia Dorsey le iba muy bien ganándose la vida como trabajadora por encargo, transportando pasajeros y entregando alimentos. Esto cambió abruptamente, tras convertirse en víctima del crimen, tras el robo de su auto, en el barrio Strawberry Mansion de Filadelfia.

"Cuando me di la vuelta, lo vi subiendo a mi auto, mientras yo bajaba corriendo los escalones”, relató Dorsey, sobre el día que le robaron su vehículo. "Abrí la puerta del pasajero y traté de empujarlo fuera del auto, y cuando lo estaba empujando, me puso la pistola en la cara y me dijo que saliera".

Alicia es una de las 768 víctimas de robo de auto en lo que va del año 2022 hasta el 25 de julio, un total que está en camino de romper el récord establecido en 2021. Los investigadores de nuestra cadena hermana NBC10 analizaron los datos del departamento de Policía de más de 2,100 incidentes de robo de auto que ocurrieron entre principios de 2018 y mediados de 2022. Lo que reveló el análisis son los meses y las horas del día en que los robos de vehículos ocurren con mayor frecuencia y en qué parte de la ciudad ocurrieron los incidentes.

Autos robados por año

De 2020 a 2021, hubo un aumento del 108.3% en los robos de automóviles y 2022 no se está desacelerando. Desde el uno de enero de 2022 hasta el 25 de julio, ha habido 768 incidentes de robo de automóviles, un promedio de 3.7 robos por día. El año pasado, durante este mismo período, hubo 316 robos, un promedio de 1.5 por día. Si los robos continúan a este ritmo, habrá un total estimado de más de 1,350 casos de robo de autos en Filadelfia este año.

Los oficiales de la Policía de la ciudad dicen que el ascenso se puede atribuir principalmente a los jóvenes que no actúan en coordinación con ninguna red a gran escala o grupos del crimen organizado.

"Los anillos organizados son pocos y distantes entre sí", dijo el inspector jefe de Filadelfia, Frank Vanore. "Creo que la mayoría de las cosas que estamos viendo son niños que lo usan por una variedad de razones, ya sea para cometer otro delito, para pasear, para tratar de obtener el automóvil para obtener algún tipo de ganancia y venderlo".

Por qué los robos de autos están ocurriendo más desde 2020, Vanore no pudo decir. Una cosa que es segura es que el crimen está ocurriendo en muchos barrios.

Uno de los hallazgos más inesperados de los más de cuatro años de datos es que los meses más fríos, cuando hay menos horas de luz, tienen la mayor cantidad de robos de autos.

Tres marcas de vehículos representan casi un tercio de todos los robos de vehículos, según los datos del incidente.

Toyotas, Hondas y Chevys encabezan la lista de los autos más robados en Filadelfia

Casi el 30% de los autos robados desde 2018 eran de marca Toyota, Honda o Chevrolet. Algunos de los modelos más populares para robar fueron el Accord y Civic de Honda y el RAV4, Camry y Corolla de Toyota.

Los robos de autos aumentan considerablemente a medida que el clima se enfría

La mayoría de los robos de automóviles en los últimos años han ocurrido durante los meses más fríos, como diciembre, octubre y noviembre. A pesar del clima más cálido, los meses de verano como junio y julio tienen tasas más bajas de robo de automóviles.

Después del anochecer es cuando ocurren la mayoría de los robos de autos, particularmente entre las 8:00 p.m. y medianoche.

Autos Robados por Tiempo de Robo

El momento más popular para robar un automóvil en Filadelfia es a las 11:42 p.m. con unos 10 autos robados en ese momento desde 2018. Le siguen las 08:59 p.m. y las 9:05 p.m. con unos nueve autos robados.