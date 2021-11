¿Dónde ver a Santa Claus? Aquí un listado de los centros comerciales

Los niños podrán volver a sentarse en el regazo de Papá Noel para una sesión de fotos en esta temporada navideña, ya que las restricciones de COVID-19 continúan disminuyendo y más niños se vuelven elegibles para la vacuna.

Varios centros comerciales del área de Filadelfia ofrecen visitas en persona a Papá Noel y oportunidades para tomar fotografías familiares hasta el final de la temporada navideña.

¿Quieres saber cuándo llegará Papá Noel a la ciudad? (Pista, ya ha llegado a muchos centros comerciales).

Aquí está tu guía 2021 del centro comercial Santas en el valle de Delaware:

King of Prussia Mall

Santa ya está en The Court en el King of Prussia Mall. Las familias pueden optar por sentarse con Santa o tener una visita socialmente distante. Se recomienda hacer reservaciones, pero no es obligatorio.

Dónde: 160 N Gulph Rd., King of Prussia, PA

Cuándo: del 19 de noviembre al 30 de diciembre

Montgomery Mall

Este año, tomar fotos con Santa no es solo para niños. También puede traer a sus mascotas para decirle a Santa lo que quieren para Navidad en días seleccionados. Puede hacer reservas en línea.

Dónde: 230 Montgomery Mall, North Wales, PA

Cuándo: del 12 de noviembre al 24 de diciembre

Deptford Mall

Los visitantes pueden tomar fotos con Santa y disfrutar de música navideña en vivo, pintura facial, escultura de globos, espectáculos de danza y obsequios en Holly Jolly Shopping Saturdays. Se recomienda hacer reservaciones.

Los huéspedes pueden optar por sentarse con Santa o disfrutar de una visita socialmente distante. Santa está vacunado y los invitados pueden quitarse las máscaras para la foto si así lo desean.

Dónde: 1750 Deptford Center Rd., Deptford, Nueva Jersey

Cuándo: del 12 de noviembre al 24 de diciembre

Cherry Hill Mall

Puede visitar a Santa en Grant Court en Cherry Hill Mall para tomar una foto familiar. Se recomienda hacer reservaciones, pero no es obligatorio.

Dónde: Suite 514, 2000 Route 38, Cherry Hill, Nueva Jersey

Cuándo: del cuatro de noviembre al 24 de diciembre

Centro comercial Willow Grove Park

Puedes posar con Santa en el área de fotos familiares en Santa's Tree Farm en Macy's Court todos los martes a partir de las 4:00 p.m. a las 7:00 p.m. Se recomienda hacer reservaciones, pero no es obligatorio.

Dónde: 2500 Moreland Rd., Willow Grove, PA

Cuándo: 23 de noviembre al 21 de diciembre

Plymouth Meeting Mall

Visite a Santa en Fountain Court para tomar una foto familiar. Paquetes de fotografías digitales, impresiones y retratos familiares están disponibles para su compra. Se recomienda hacer reservaciones, pero no es obligatorio.

Dónde: 500 W Germantown Pike, Plymouth Meeting, PA

Cuándo: del 20 de noviembre al 24 de diciembre

Fashion District of Philadelphia

Toma una foto con Papá Noel en la entrada nueve y Market del distrito de la moda de Filadelfia. Las visitas son gratuitas y se pueden adquirir paquetes de fotografías. Puede elegir sentarse con Santa o permanecer socialmente distante.

Dónde: 901 Market St, Filadelfia, PA

Cuándo: del dos al 24 de diciembre

Springfield Mall

Santa estará en Center Court en Springfield Mall para fotografías familiares. Se recomienda hacer reservaciones, pero no es obligatorio.

Dónde: 1250 Baltimore Pike, Springfield, PA

Cuándo: del 13 de noviembre al 24 de diciembre

Lehigh Valley Mall

Santa vuelve a tomar fotos con sus hijos en estas fiestas. Las reservas se pueden hacer en línea.

Dónde: 250 Lehigh Valley Mall, Whitehall, PA

Cuándo: del 19 de noviembre al 24 de diciembre

Christiana Mall

Tome una foto con Santa en el Christiana Mall en esta temporada navideña. Se recomienda hacer reservaciones, pero se permiten visitas sin cita previa si el espacio lo permite.

Dónde: 132 Christiana Mall, Newark, DE

Cuándo: 23 de noviembre al 21 de diciembre

Philadelphia Mills

Puede tomar una foto con Santa en Philadelphia Mills hasta la víspera de Navidad. Se recomienda hacer reservaciones, pero se permitirán los desplazamientos sin ascensor si el espacio lo permite.

Dónde: 1455 Franklin Mills Cir, Filadelfia, PA

Cuándo: del 18 de noviembre al 24 de diciembre

Ocean County Mall

Tome una foto con Santa para las vacaciones en Ocean County Mall en Nueva Jersey. Puede hacer una reserva para asegurarse de pasar tiempo con Santa.

Dónde: 1201 Hooper Ave, Toms River, Nueva Jersey

Cuándo: del 12 de noviembre al 24 de diciembre

Ocean City Boardwalk

No es un centro comercial, pero no pudimos resistirnos a incluirlo. Puede disfrutar de una visita con Santa de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. los sábados y domingos o tomar fotos con él en un bote salvavidas de Ocean City Beach Patrol desde el mediodía hasta las 3:00 p.m.

Dónde: Visitas en Soifer Park, 9th Street y Asbury Avenue, Ocean City, Nueva Jersey y fotos en Music Pier, Boardwalk y Moorlyn Terrace, Ocean City

Cuándo: del 27 de noviembre al 19 de diciembre