Dos muertos y varios heridos en actos de violencia armada en seis horas

Un joven murió mientras que otros seis, incluido un adolescente, resultaron heridos durante seis tiroteos separados ocurridos en un lapso de menos de dos horas en Filadelfia el martes por la noche, mientras la violencia con armas de fuego continúa devastando la ciudad.

El primer tiroteo ocurrió a las 8:36 p.m. en el norte de Filadelfia. Un hombre de 36 años estaba en la cuadra 1000 de West Huntingdon Street cuando recibió ocho disparos en el estómago. Fue llevado al Temple University Hospital, donde actualmente se encuentra en estado crítico.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El segundo tiroteo ocurrió a las 9:08 p.m. Un hombre de 52 años estaba dentro de una lavandería en la cuadra 5800 de Market Street cuando un hombre armado abrió fuego. El hombre recibió un disparo en la cabeza y dos en la pierna izquierda. La Policía lo llevó al Presbyterian Hospital y actualmente se encuentra en estado crítico.

El tercer tiroteo ocurrió a las 9:18 p.m. Un joven de unos 20 años estaba en la cuadra 6200 de la avenida Ogontz cuando un hombre armado abrió fuego. El joven recibió un disparo en la cara, otro en el hombro derecho y otro en el brazo izquierdo. La policía lo llevó al Einstein Hospital, donde más tarde fue declarado muerto.

El cuarto tiroteo ocurrió tres minutos después en la cuadra 5700 de Thomas Avenue. Una mujer de 35 años recibió un disparo en el glúteo y otro en la pantorrilla izquierda, mientras que un hombre de 26 años recibió un disparo en el pie izquierdo. Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital of the University of Pennsylvania donde ambas se encuentran en condición estable.

A las 10:03 p.m., un hombre de 26 años estaba en la cuadra 6300 de Frankford Avenue cuando un sujeto armado abrió fuego. El hombre recibió cuatro disparos en el brazo izquierdo, dos en el pecho y dos en la mano derecha. La Policía lo llevó al Jefferson-Torresdale Hospital, donde se encuentra en condición estable.

Finalmente, un chico de 16 años estaba en 17th Street y Chew Avenue a las 10:15 p.m. cuando un pistolero abrió fuego. Al adolescente le dispararon una vez en el hombro izquierdo y lo llevaron al Einstein Hospital, donde actualmente se encuentra en condición estable.

No se han realizado arrestos en ninguno de los tiroteos. No se recuperaron armas en ninguno de los incidentes a excepción del homicidio de Ogontz Avenue. La Policía no ha publicado descripciones de ningún sospechoso en los tiroteos.

Hasta el lunes por la noche, ha habido 161 homicidios en Filadelfia, un 34% más que en la misma época del año pasado, que terminó siendo uno de los años más mortíferos en la historia de la ciudad.