Dos tornados tocaron tierra en NJ durante el paso de Elsa por la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó el viernes que dos tornados en Nueva Jersey tocaron tierra durante el auge de Elsa en la zona este jueves.

Los funcionarios del NWS que realizaron una evaluación de daños en el área, confirmaron el viernes que dos tornados, por separado, tocaron tierra en los condados de Cape May y Ocean durante el paso del sistema.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El primer tornado (categoría EF-1) se originó en Cape May a eso de las 2:40 a.m., donde destrozó gran parte del patio de apartamentos y dejó varios árboles caídos. Este siniestro se desvaneció a las 2:40 a.m.

Por su parte, el segundo tornado (categoría EF-0), tocó tierra en Little Egg Harbor a las 3:33 a.m., donde derribó múltiples árboles y dañó levemente algunas casas. Este tornado desapareció un minuto después.

El NWS detalló que ambos tornados alcanzaron velocidades máximas del viento estimadas en 100 y 80 mph respectivamente.

Los tornados son clasificados por el NWS usando la escala Fujita-Pearson, donde la calificación EF-0 es la de un tornado con velocidades de 65 a 85 mph y un tornado EF-5 siendo el más peligroso, con velocidades superiores a los 200 mph.