Duelo total tras muerte por atropello de madre boricua al noreste de Filadelfia

Embargados de dolor, una familia puertorriqueña del norte de Filadelfia urge que el responsable de atropellar y abandonar a uno de los suyos en la carretera se entregue.

El hecho tuvo lugar la madrugada del pasado sábado tres de septiembre poco antes de las 3:00 a.m.

Según datos provistos por la Policía, María Núñez Velásquez caminaba en la intersección de Luzerne Street y Whitaker Avenue cuando fue impactada mortalmente por un chofer quien siguió la marcha. Hasta el momento lo único que se sabe es que el vehículo involucrado es un sedán color gris o plateado.

A la víctima, de 27 años, le sobreviven cuatro hijos de seis, cinco, tres y un año, así como sus allegados, madre, hermanos y tíos.

“El que lo hizo tiene su familia, que piense en que no dejó a un animal. No, a un animal no se le hace eso, es mi hija”, relató visiblemente afectada la madre, Esmeralda Velásquez. “Yo nunca me iba a imaginar que mi nena iba a morir de esta manera. Es un dolor demasiado”.

Su hermana Esmeralda Núñez Velásquez agregó que “ella no merecía morir como murió. Todavía estoy sin creerlo porque ese día compartimos. Era una mujer luchadora, que luchaba por sus hijos a pesar de que estaba sola”.

La investigación sigue activa y las autoridades esperan que el video de vigilancia del vehículo involucrado los ayude a dar con el responsable.

Sin embargo, el dolor de los familiares de la víctima sigue latente y el pasado martes llevaron a cabo una vigilia o más bien un acto de recordación lanzando globos en el lugar de los hechos. Se unieron para clamar por “justicia” al momento de lanzar los globos y colocar velas y peluches al borde de la carretera.

“Que entienda el dolor grande que tenemos en familia, que tenga un poco de consideración”, recalcó la hermana de la víctima sobre el chofer evadido. “Que se entregue, yo lo perdono, pero que se entregue, porque es un dolor lo que estoy pasando, es un dolor bien grande”, apuntó la progenitora.

Según cifras de la Coalición de Ciclistas de Filadelfia en el 2022 se han registrado 18 muertes por atropello y fuga.

María Núñez Velásquez fue atropellada en la intersección de las calles Luzerne y Whitaker en Filadelfia. Shaira Arias con el reportaje.