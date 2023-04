Duelo tras la pérdida de su “todo” en medio de supuesto pleito por estacionamiento

Una familia dominicana de Filadelfia sigue en duelo luego de que uno de los suyos les haya sido arrebatado en un acto de violencia armada por un supuesto espacio de estacionamiento al norte de la ciudad.

El hecho de sangre se registró el pasado dos de marzo en la cuadra 4300 de North Marshall Street.

Luz Núñez, la viuda del perecido, relató que no puede entender cómo es que no se haya llegado a una resolución del caso, porque según ella, el asesino de su esposo reside en la misma calle.

“La Policía no nos ha dicho nada, solo que están haciendo su trabajo y que esto toma su tiempo. Yo llamo al detective porque quiero que trabaje y que haga justicia porque esto no se puede quedar así”, destacó la viuda entre sollozos. “Ellos estaban aquí, estaba su mamá y sus hermanos, toda la familia cuando la Policía estaba aquí y no hablaron conmigo en ningún momento, porque yo no hablo inglés”.

La mujer explicó que el evento violento se suscitó cuando su esposo Ronny Payano-Roa, de 27 años, estacionó un camión U-Haul para descargar la mudanza, ya que estaban llegando a el que iba a ser su nuevo hogar. Lo cierto es que desde la tragedia nunca la vivieron. Tanto ella como sus hijos fueron a parar con familiares.

“Tengo un video en el que le prestan (la Policía) toda la atención a ellos, a los asesinos y a la mamá. Estamos mal, estamos destrozados porque él era todo para nosotros. Era un muchacho tranquilo que no se metía con nadie”, agregó Núñez.

Familiares y amigos del perecido se reunieron en el lugar de la balacera, justo al frente de la casa que nunca vivó la pareja con sus hijos dos niñas de 13 y ocho años, así como un bebito de cinco meses, para recordarlo con globos, velas y música.

“Es algo terrible porque nunca imaginé que un ser humano fuera a quitarle la vida a otro así, tan cruel, delante de los niños, delante de mí hijo de cinco meses en mis brazos, de mis hijas”, apuntó.

Hasta el momento el suceso se mantiene bajo investigación. No se han generado arrestos ni recuperado armas.

Shaira Arias reporta desde Filadelfia donde la familia de un padre dominicano asesinado presuntamente tras un pleito por un estacionamiento frente a su casa lo recuerdan con una vigilia.