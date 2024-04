Con pastel y cantando “las mañanitas” recuerdan a Dulce María en su cumpleaños

La familia de Dulce María Alavez, desaparecida de un parque en Bridgeton, Nueva Jersey, sigue con la esperanza viva de poder ver a la menor nuevamente y celebrarle el cumpleaños en persona.

La niñita, quien el jueves 25 de abril cumplió 10 años, se extravió cuando jugaba con su hermanito Manuel bajo el cuidado de su madre el 16 de septiembre del 2019.

“Como quisiera que estuviera acá con nosotros para celebrar su cumpleaños. Mami, algún día vamos a estar juntas otra vez. Debemos tener esperanza para que nos volvamos a ver mi niña. Feliz cumpleaños. Te amamos mucho”, comentó Noema Alavez, madre de la menor.

La mujer explicó que la mayor de sus hijos dejó un gran vacío en su corazón desde que desapareció y siempre la piensa y “me da tristeza del tiempo que he perdido sin ella”.

Familiares y amigos de Dulce María se reunieron en el parque donde desapareció la chiquilla y le cortaron un pastel y le cantaron las mañanitas el pasado domingo 21 de abril.

Conforme a avances en la investigación no hay ninguno. Las autoridades siguen con el caso activo, pero no hay pistas que lleven al paradero de la niña. “No nos dicen casi nada, solo dicen que están investigando. Ya no nos dicen nada más”, recalcó Alavez.

La mujer fue blanco de una investigación policial hace un tiempo cuando les allanaron la casa de sus padres, donde reside, en busca de pistas. “Como dice el dicho: ‘el que nada debe nada teme’. Y pues yo sé que no tuve nada que ver y sigo adelante esperando ese milagro de volver a ver a mi hija”.