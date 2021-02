Ejercen presión para designar estadio como centro de vacunación masiva

Numerosos concejales de Filadelfia decidieron alzar la voz ante la supuesta oposición por parte de la alcaldía en designar al Lincoln Financial Field como un centro de vacunación masivo en la ciudad.

En un comunicado escrito por funcionarios como Allan Domb, apuntaron a Filadelfia como la única ciudad de varias elegidas por FEMA en su campaña de vacunación en no designar un estadio local como un centro de vacunación masivo.

Según el reporte, Nueva York, Chicago, Washington D.C. y Houston designaron estadios como mega centros de vacunación, pero, Filadelfia es la única que se ha negado a hacerlo.

"Deje de esperar a que lleguen más dosis de la vacuna antes de planificar el uso del estadio, el activo físico más grande de la ciudad en la lucha contra el virus", escribió el concejal Allan Domb criticando al alcalde Jim Kenney sobre su retraso en un comunicado.

A pesar de las llamadas, la alcaldía ha defendido su oposición. El comisionado de salud de Filadelfia, Thomas Farley por ejemplo, ha calificado a la iniciativa como anti equitativa, señalando que utilizar los estadios como centros de vacunación sólamente profundizarían las desigualdades raciales.

“Tenemos tres objetivos: obtener la vacuna rápidamente, administrar la vacuna a las personas para quienes podemos salvar la mayor cantidad de vidas al principio y equidad racial. Un sitio de drive-thru en un estadio va en contra del segundo y el tercero”, dijo Farley la semana pasada.

Sin embargo, Domb y otros concejales rechazaron ese punto, señalando a otras ciudades con altos porcentajes de minorías como ejemplo de que esta iniciativa es equitativa.

"Otras ciudades con porcentajes de población minoritaria igualmente grandes incluyen Baltimore, Charlotte y Atlanta están desplegando o planeando desplegar sus estadios como vacunación sitios", lee el comunicado.

Según Domb, se informó al Concejo que la ciudad estaba en negociaciones con FEMA para colocar su mega sitio de vacunación en el Centro de Convenciones de Filadelfia pero Domb señaló que eso no es suficiente.

"La semana pasada dije que le daría al alcalde una semana para resolver esto", señaló el concejal. "Si el alcalde no puede resolver esto para la próxima sesión del Concejo Municipal este jueves, presentaré una resolución pidiendo al alcalde que use el estadio".

Por el momento, el alcalde Jim Kenney no ha revelado si se opone o no a la conversión del Lincoln Financial Field a un centro de vacunación masivo.