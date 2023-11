El cine IMAX del Instituto Franklin no reabrirá

Después de cerrar temporalmente durante la pandemia de 2020, el cine Tuttleman IMAX del Instituto Franklin no volverá a abrir, confirmó un portavoz del museo.

"El Instituto Franklin se compromete a brindar a sus huéspedes experiencias excepcionales diseñadas para educarlos e inspirarlos", escribió el portavoz. “Después de una cuidadosa consideración, el Instituto Franklin ha decidido no reabrir su sala IMAX, ya que no es un modelo de negocio viable para el museo en este momento. Esta decisión se basa en varios factores, incluida la necesidad de reemplazar completamente la tecnología y la infraestructura de hace 34 años y ahora obsoletas. En cambio, el Instituto Franklin se centrará en ofrecer seis nuevas exhibiciones en los próximos años, comenzando con Wondrous Space, y continuará ofreciendo programación popular como Science After Hours y películas en el recientemente renovado y moderno Planetario Fels”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El Instituto Franklin, ubicado en 222 North 20th Street en Filadelfia, junto con su sala IMAX cerraron en marzo de 2020 durante la pandemia de COVID. El museo reabrió sus puertas en julio de 2020, cerró nuevamente durante la temporada navideña de 2020 y luego reabrió nuevamente en enero de 2021. Sin embargo, el cine IMAX permaneció cerrado todo el tiempo.

Lista de salas de cine IMAX restantes en el área de Filadelfia y los suburbios circundantes:

AMC Cherry Hill 24 e IMAX – 2121 Ruta 38, Cherry Hill, Nueva Jersey

AMC Philadelphia Mills 14 e IMAX – 1149 Franklin Mills Circle, Filadelfia, PA

Regal UA King of Prussia & IMAX – Mall Boulevard frente a la Plaza King of Prussia, King of Prussia, PA

AMC Neshaminy 24 e IMAX – 3900 Rockhill Drive, Bensalem, PA

Regal Warrington Crossing y IMAX – 140 Easton Road, Warrington, PA

Penn Cinema Riverfront e IMAX – 401 South Madison Street, Wilmington, Delaware

Regal Downingtown e IMAX – 100 Quarry Road, Downingtown, PA

AMC Center Valley 16 e IMAX – 2805 Center Valley Parkway, Center Valley, PA

RC Reading Movies 11 e IMAX – 30 North Second Street, Reading, PA

Read in English here