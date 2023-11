Aviso de “Código Azul”: Bajarán peligrosamente las temperaturas

Varias agencias del Condado de Camden, informaron a los municipios que la región estará bajo un Aviso de Código Azul desde el lunes por la tarde hasta la mañana del jueves 30 de noviembre.

El Oficial de Salud emitió el aviso del Código Azul para el condado de Camden a partir de las 7 p.m. a 7 a.m., desde el 27 de noviembre hasta la mañana del 30 de noviembre. Las temperaturas durante el código azul bajarán hasta 25 grados.

Tenga en cuenta que la nueva línea directa de emergencia con código azul fuera del horario de atención es el 2-1-1.

"Las temperaturas van a bajar peligrosamente, por lo que es crucial que todos entren y se alejen de estos elementos", dijo Virginia Betteridge, comisionada de Camdem County. "También es importante que nuestros residentes de edad avanzada y aquellos que viven con discapacidades tengan la calefacción en buen estado y que todas las mascotas sean llevadas al interior".

Cuando el Oficial de Salud del Condado de Camden declara un aviso meteorológico del Código Azul, se espera que los municipios con poblaciones sin hogar, personas sin hogar situacionales o poblaciones transitorias activen su plan de respuesta del Código Azul para satisfacer sus necesidades inmediatas.

"Si conoce a alguien que sea anciano o discapacitado, visítelo para asegurarse de que esté preparado para mantenerse a salvo en estas temperaturas peligrosas", dijo Betteridge.

Dado que una gran parte de los hogares en el condado de Camden tienen un gato o un perro, Betteridge quiere garantizar que todas las mascotas también estén seguras durante estas temperaturas extremas.

Aquí hay algunos consejos para mantener segura a su mascota durante el clima frío:

• Cuando el termómetro baje de los 32 grados, mantenga a su mascota adentro tanto como sea posible. Si su mascota debe permanecer afuera, bríndele un refugio cálido, elevado a unos centímetros del suelo, con la abertura de espaldas al viento y cubierta con una arpillera o una solapa de plástico. El refugio debe ser lo suficientemente grande para que el animal pueda pararse y darse la vuelta, pero lo suficientemente pequeño para retener el calor corporal.

• Si su mascota está al aire libre durante períodos prolongados cuando las temperaturas están bajo cero (32 grados), esté alerta a las señales de malestar por el frío. Al igual que en las personas, los escalofríos son una señal de que la temperatura corporal está bajando. Si ve a su mascota temblando, probablemente sea el momento de llevarla adentro. Recuerde, la temperatura corporal de su mascota está entre 101 y 102 grados y su temperatura corporal desciende más rápido en climas fríos.

• Una mascota muy joven, muy vieja o con algún problema de salud es más vulnerable al frío.

• Un animal con pelaje grueso puede tolerar el frío por más tiempo que un animal pequeño y uno con pelo corto.

• No deje a su mascota en un vehículo sin calefacción por períodos prolongados.

• Asegúrese de que su mascota tenga agua potable limpia y no congelada. No permita que su mascota beba de charcos donde pueda haber anticongelante mortal u otros químicos dañinos.

• Una mascota puede recoger sal de roca, hielo y otros químicos que se derriten en las almohadillas de sus patas. Esto puede dañar a tu mascota. Masajear las almohadillas de las patas con vaselina antes de salir ayuda a protegerlas de la sal y los agentes químicos. La hidratación después de una buena toalla ayuda a curar las patas agrietadas. Limpie los pies de su mascota con un paño húmedo cuando entre para proteger sus almohadillas contra daños. Si esto supone un problema para tu mascota, hay botas disponibles en todas las tallas. Su perro puede acostumbrarse a llevar las botas en el interior durante breves periodos de tiempo. No todos los perros los aceptan.

• Si hay gatos afuera en el vecindario, golpee el capó de su vehículo y mire debajo antes de arrancar el motor y partir. A veces, los gatos se acurrucan junto o debajo de motores calientes cuando se los deja afuera en el frío.

• ¡El anticongelante tiene un aroma y un sabor atractivos para los animales y es extremadamente venenoso! Tenga especial cuidado con la ingestión de anticongelante. El primer signo de intoxicación por anticongelante es una mascota que parece borracha. Lleve inmediatamente a su mascota al veterinario si sospecha que ha ingerido anticongelante, ya que puede ser fatal en cuatro

a ocho horas de ingestión.

El Departamento de Salud del Condado de Camden y la Oficina de Manejo de Emergencias han trabajado con cada municipio para garantizar que tengan los recursos adecuados para responder a estas situaciones climáticas severas como parte de sus planes individuales del Código Azul. Cada municipio ha identificado su propia ubicación para dar cabida a aquellos de su comunidad que buscan refugio del mal tiempo.

Las personas que busquen refugio en un centro de calentamiento deben comunicarse con su municipio local. Hay recursos adicionales disponibles llamando al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Camden al (800) 999-9045 o visitando www.camdencounty.com.

En caso de un corte de energía, infórmelo directamente a la lista de proveedores de servicios públicos correspondiente a continuación:

• PSE&G: 1-800-436-PSEG (7734)

• Sitio web de PSEG: http://pseg.com/home/customer_service/outage_info/index.jsp

• Electricidad de Atlantic City: 1-800-833-7476

• Sitio web de Atlantic City Electric: http://www.atlanticcityelectric.com/home/

• Gas del sur de Jersey: 1-800-582-7060

• Sitio web de South Jersey Gas: http://southjerseygas.com/

Los siguientes sitios en la ciudad de Camden están abiertos durante la noche cuando el Oficial de Salud del Condado de Camden emite el Código Azul:

Propiedades del supervisor

608-B Broadway, Camden, Nueva Jersey 08103

Horario de atención: 7 p. m. a 7 a. m.

*Sitio utilizado como centro de calentamiento diurno (según sea necesario)

La casa de José de Camden

555 Atlantic Avenue, Camden, Nueva Jersey 08104

Horario de atención: 7 p. m. a 7 a. m.

*Sitio utilizado como centro de calentamiento diurno (hasta la 1:00 p. m. según sea necesario)

Ministerios Nueva Vida

1721 Haddon Avenue, Camden, Nueva Jersey 08103

Horario de atención: 7 p.m.-7 a.m.

*No se utiliza como centro de calentamiento durante el día y no abrirá durante los días festivos.

Centro comunitario de Cramer Hill

1035 Reeves Avenue, Camden, Nueva Jersey 08105

*Sitio utilizado como centro de calentamiento diurno/Código Azul de desbordamiento (según sea necesario)

Los siguientes sitios en la ciudad de Camden están abiertos como centros de calentamiento diurno.

Propiedades del supervisor

608-B Broadway, Camden, Nueva Jersey 08103

Sitio utilizado como centro de calentamiento diurno (según sea necesario)

Biblioteca Sucursal del Centro Nilsa Cruz-Perez

301 North 5th Street, Camden, Nueva Jersey 08102

Lunes a jueves, 10 a. m. a 8 p. m. Viernes, sábado: 10 a. m. a 5 p. m.

Biblioteca sucursal Riletta L. Cream Ferry Avenue

852 Ferry Avenue, Camden, Nueva Jersey 08104

Lunes a jueves: 10 a. m. a 8 p. m., domingo: cerrado

Centro comunitario de Cramer Hill

1035 Reeves Avenue, Camden, Nueva Jersey 08105

*Sitio utilizado como centro de calentamiento diurno/Código Azul de desbordamiento (según sea necesario)

Los lugares de calentamiento del Código Azul y los centros de calentamiento diurno de la ciudad se han establecido como refugios temporales durante condiciones climáticas severas para personas sin hogar, sin hogar en situación o personas transitorias solo cuando el Oficial de Salud del Condado de Camden emite el Código Azul:.

La ciudad de Camden no permite que personas no autorizadas accedan a estos sitios y no permite fotografías, videos o grabaciones de audio en ningún momento.

Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de Camden al (856) 757-7285 o humanservices@ci.camden.nj.us y para obtener información adicional sobre Code Blue, llame al 2-1-1 o visite www. .211.org



